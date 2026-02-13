Cháy lớn tại nhà hàng bia hơi ở Bắc Ninh, 1 người tử vong

Khoảng 4 giờ 48 phút ngày 13/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) nhận tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn.

Ngay sau khi nhận tin, Trung tâm Chỉ huy đã điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ và 3 xe chữa cháy (của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nam Sơn - Hạp Lĩnh và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Đại Phúc) đến hiện trường. Đồng thời thông báo cơ quan điện lực và Công an phường Nam Sơn phối hợp hỗ trợ, cắt điện, tổ chức lực lượng tại chỗ, bảo đảm an ninh, trật tự.

Hiện trường vụ cháy

Đến 5 giờ 27 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người mắc kẹt bên trong và đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh V.T.K (sinh năm 2009), quê ở thôn Hồng Thái, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Anh K là người làm thuê tại quán bia này.

Theo Thượng tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Tác giả: Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV