6 án chung thân vụ sinh viên Hàn Quốc bị sát hại tại Campuchia

AP cho hay 6 bị cáo từ 30-45 tuổi bị kết tội giết người với các tình tiết tra tấn và hành hạ cũng như tội lừa đảo nghiêm trọng.

Luật pháp Campuchia hiện không áp dụng mức án tử hình.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết phiên tòa bắt đầu ngày 6-5 và án phạt được tuyên hôm 27-5.

Nhiều người nước ngoài bị dụ dỗ tới làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ảnh: AP



Thi thể của nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, được tìm thấy tại tỉnh Kampot vào tháng 8-2025. Nạn nhân bị dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao", song thực tế bị ép làm việc tại trung tâm lừa đảo trực tuyến, trước khi bị sát hại.

Cái chết của nạn nhân Park gây phẫn nộ tại Hàn Quốc, kéo theo sức ép ngoại giao mạnh mẽ từ Seoul.

Giới chức Hàn Quốc yêu cầu Phnom Penh trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, vốn bị cáo buộc liên quan đến vụ án và nhiều tội phạm khác.

Tội phạm mạng lan rộng tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Campuchia và Myanmar. Nhiều sòng bạc bị lợi dụng làm điểm tập kết cho các đường dây lừa đảo.

Nhiều nạn nhân là người nước ngoài bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc hấp dẫn. Khi đến nơi, họ bị ép tham gia những đường dây lừa đảo tình cảm và tiền điện tử, phải làm việc trong điều kiện gần như nô lệ.

Liên hợp quốc khẳng định những đường dây phi pháp này đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ các nạn nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Campuchia đã và đang đẩy nhanh chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo. Hồi tháng 1, Phnom Penh dẫn độ ông trùm Chen Zhi sang Trung Quốc. Đây là người sáng lập tập đoàn kinh doanh và ngân hàng Prince Holding Group, bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia rửa hàng triệu USD tiền phi pháp.

Giới chức Mỹ từng muốn tiếp nhận Chen Zhi sau khi truy tố ông ta hồi năm ngoái với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn.

Quốc hội Campuchia hồi tháng 3 thông qua luật mới nhắm vào hoạt động lừa đảo trực tuyến, với mức phạt có thể lên tới tù chung thân.

Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia cho hay từ tháng 1-2025 đến tháng 5-2026, nước này đã trục xuất 18.864 người từ 33 quốc gia, trong khi truy tố 1.458 đối tượng.

Tháng trước, giới chức Mỹ cũng công bố chiến dịch trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.

Chiến dịch do Lực lượng đặc nhiệm chống các trung tâm lừa đảo của chính phủ Mỹ dẫn đầu. Trong khuôn khổ chiến dịch này, Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 28 cá nhân và công ty bị cáo buộc tham gia các hoạt động lừa đảo từ Campuchia.

Mỹ cũng truy tố 2 công dân Trung Quốc liên quan một đường dây tương tự tại Myanmar.

Chiến dịch của Mỹ còn thu giữ và đóng một kênh tuyển dụng trực tuyến lớn trên ứng dụng Telegram, đồng thời phong tỏa hàng trăm triệu USD tiền bất hợp pháp.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động