Hỏa hoạn tại đền thờ ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy, xảy ra tại một ngôi đền ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản vào sáng 20/2.

Theo đài NHK, lực lượng cứu hỏa đã nhận được tin báo vào khoảng 2h30 (giờ địa phương, tức 0h30 theo giờ Việt Nam), theo đó, ngôi đền bằng gỗ 2 tầng ở Shimonoseki - có khu dân cư liền đó, đã bị cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chính điện và 2 nhà dân. Phải mất 3 giờ ngọn lửa mới được dập tắt.

5 người sinh sống ở ngôi đền đã thiệt mạng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Gần đây nhà chức trách đã ban hành cảnh báo thời tiết khô hạn ở tỉnh Yamaguchi, kêu gọi người dân cần thận trọng khi sử dụng lửa.

