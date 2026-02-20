Hỏa hoạn tại đền thờ ở Nhật Bản, 5 người thiệt mạng

Theo đài NHK, lực lượng cứu hỏa đã nhận được tin báo vào khoảng 2h30 (giờ địa phương, tức 0h30 theo giờ Việt Nam), theo đó, ngôi đền bằng gỗ 2 tầng ở Shimonoseki - có khu dân cư liền đó, đã bị cháy. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chính điện và 2 nhà dân. Phải mất 3 giờ ngọn lửa mới được dập tắt.

5 người sinh sống ở ngôi đền đã thiệt mạng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Gần đây nhà chức trách đã ban hành cảnh báo thời tiết khô hạn ở tỉnh Yamaguchi, kêu gọi người dân cần thận trọng khi sử dụng lửa.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: baotintuc.vn