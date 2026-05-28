11 người có thể đã chết trong vụ vỡ bồn hóa chất nhà máy giấy ở Mỹ

"Chúng tôi tuyên bố quá trình tìm kiếm cứu nạn trong sự cố này đã được chuyển sang giai đoạn tìm kiếm thi thể", Scott Goldstein, lãnh đạo Sở Cứu hỏa hạt Cowlitz, cho biết trong cuộc họp báo ngày 27/5 về vụ bồn hóa chất tại nhà máy giấy Nippon Dynawave Packaging bị vỡ.

Tuyên bố được ông Goldstein đưa ra sau khi giới chức xác nhận hai người đã thiệt mạng, 9 người mất tích, ít nhất 8 người bị thương, trong đó một số người bị thương nặng. Việc giai đoạn cứu nạn được chuyển sang tìm kiếm thi thể đồng nghĩa 9 nạn nhân mất tích được nhận định là đã thiệt mạng.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tinh thần cho việc đây có thể là thảm kịch công nghiệp gây chết người nhiều nhất trong lịch sử hiện đại của bang Washington", Thống đốc Washington Bob Ferguson nói tại cuộc họp báo.

Giới chức cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến bồn chứa 3,4 triệu lít hóa chất tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging sụp đổ và bị vỡ vào sáng sớm 26/5. Bồn này chứa "chất lỏng trắng", loại dung dịch hóa học gồm natri hydroxit và natri sunfua được sử dụng trong sản xuất bột giấy, có thể gây bỏng nặng trên da.

Hiện trường vụ nổ bồn hóa chất tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview, bang Washington, Mỹ ngày 26/5. Video: Fox News

Ông Matt Amos thuộc lực lượng cứu hỏa thành phố Longview nói tại họp báo rằng công tác tìm kiếm thi thể sẽ diễn ra chậm chạp trong môi trường "vô cùng nguy hiểm". Hiện vẫn chưa xác định được vị trí của 9 người mất tích và lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm ở những khu vực mà họ có thể tiếp cận.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chất gây ô nhiễm đã tràn vào sông Columbia. Các đánh giá bổ sung đang được tiến hành để hiểu rõ hơn về phạm vi và mức độ tác động của sự cố đối với môi trường.

Giới chức cho hay chưa phát hiện tác động tiêu cực nào đến sức khỏe người dân, chất lượng không khí xung quanh hoặc hệ thống nước uống của thành phố Longview.

Giới chức ước tính khoảng 2-2,1 triệu lít hóa chất đã chảy ra khỏi bồn, trong khi lượng còn lại tiếp tục rò rỉ chậm. Họ khuyến cáo người dân nên tránh xa một số khu vực.

Bồn hóa chất biến dạng sau vụ nổ tại nhà máy Nippon Dynawave Packaging ngày 26/5. Ảnh: AP

Nippon Paper Industries, công ty sản xuất giấy lớn thứ hai Nhật Bản tính theo doanh thu, đã mua lại nhà máy ở Longview từ công ty gỗ Weyerhaeuser với giá 225 triệu USD và thành lập công ty con Nippon Dynawave Packaging vào năm 2016.

Đây là sự cố thứ hai liên quan đến bồn chứa hóa chất công nghiệp xảy ra ở Mỹ trong chưa đầy một tuần. Bồn chứa 26.500 lít methyl methacrylate (MMA) của công ty sản xuất hàng không vũ trụ GKN Aerospace tại quận Cam, bang California ngày 22/5 bị rò rỉ và tăng nhiệt, gây ra nguy cơ phát nổ, buộc giới chức phải sơ tán 50.000 người.

Quận Cam ngày 25/5 thu hẹp vùng sơ tán, cho phép khoảng 34.000 người trở về nhà, sau khi xác định bồn chứa MMA không còn nguy cơ phát nổ và họ vẫn nỗ lực phun nước để khắc phục hậu quả.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net