Cháy căn hộ trên tầng 9 chung cư Ecohome 2, cư dân hoảng hốt tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ một căn hộ tại tầng 9. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của tòa nhà đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, sử dụng phương tiện tại chỗ để khống chế ngọn lửa.

Khu vực xảy ra cháy

Chỉ khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường

Theo một số nhân chứng, khi đám cháy xảy ra, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp tới toàn bộ cư dân. Nghe chuông báo động, nhiều người dân lo lắng, nhanh chóng di chuyển theo lối thang bộ thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số tài sản trong căn hộ xảy ra cháy bị ảnh hưởng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV