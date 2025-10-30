Cháy căn hộ ở tầng 12 tại chung cư Winhouse Hàm Nghi, Hà Tĩnh

Vụ cháy xảy ra tại một căn hộ ở tầng 12 của tòa chung cư - Ảnh: H.A.

Ngày 30-10, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh), cho biết công an phường này đang phối hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn hộ tại chung cư Winhouse Hàm Nghi.

Trước đó, khoảng 5h30 sáng nay, đám cháy xảy ra tại một căn hộ ở tầng 12 của tòa chung cư Winhouse Hàm Nghi.

Cư dân sống trong tòa nhà nghe chuông báo cháy vang lên nên lập tức rời khỏi tòa nhà để đảm bảo an toàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ được điều động đến dập lửa - Ảnh: H.A.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu thương của đơn vị y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán.

Được biết, căn hộ xảy ra vụ cháy là của chị T.T.H. (36 tuổi, ngụ tại Hà Nội) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy có người cháu của chị H. ở trong phòng, người này đã kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa căn hộ bị cháy để đánh giá thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chung cư Winhouse Hàm Nghi là dự án do Công ty Winhouse làm chủ đầu tư, gồm 1 block cao 15 tầng với 117 căn hộ.

Tác giả: Lê Minh