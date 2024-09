Thí sinh rap giọng Nghệ An hot nhất tập 1 Rap Việt: Sang nước ngoài đi làm trả nợ, là nạn nhân chất độc màu da cam

Sau thời gian dài chờ đợi, Tập 1 Rap Việt 2024 đã chính thức lên sóng vào tối 21/9. Ngồi trên ghế huấn luyện viên năm nay là bộ tứ Suboi - Karik - BigDaddy và B Ray. Trong tập này các thí sinh sẽ trình diễn và chọn đội. Gây chú ý chính là tiết mục của 7dnight khi mang chất liệu văn hóa địa phương vào bài nhạc.

7dnight là cái tên được đông đảo rap fan biết đến với kĩ năng fastflow rõ chữ cùng bản hit sở hữu hơn 2 triệu view WON (원). Mang phong độ đó đến với vòng 1 Rap Việt 2024, 7dnight chinh phục các huấn luyện viên và khán giả trường quay bằng bản nhạc bắt tai, sôi động và điểm nhấn chính là việc sử dụng từ ngữ địa phương đậm bản sắc của người Nghệ An và miền Trung vào bài rap. Xuyên suốt tiếc mục, các huẩn luyện viên cùng khán giả nhún nhảy không ngừng cùng với nam rapper.

Ngoài bản rap khuấy động sân khấu, 7dnight còn khiến khán phòng không khỏi xúc động bởi câu chuyện của mình. Theo đó, 7dnight cho biết đã từng có 7 năm sinh sống tại Hàn Quốc và bắt đầu chơi rap sau khi ở nước ngoài khoảng 1-2 năm. Nói về khoảng thời gian ở Hàn Quốc, 7dnight bộc bạch bản thân khá lủi thủi và tìm đến âm nhạc để giải tỏa sự cô đơn. Nam rapper cho biết sáng làm việc và đến tối thì làm nhạc. Sau thời gian làm việc và tích góp tiền để trả nợ cho gia đình, 7dnight đầu tư cho niềm đam mê với âm nhạc và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. 7dnight chia sẻ chính âm nhạc đã là "phao cứu sinh" giúp nam rapper thoát khỏi sự mặc cảm.

Lắng nghe câu chuyện của 7dnight, Trấn Thành chia sẻ và tìm hiểu nguyên nhân khiến nam rapper sinh ra cảm giác tự ti. Lúc này, nam rapper trải lòng nguyên nhân đến từ bàn tay không lành lặn của mình. "Tay của em sinh ra không được lành lặn như mọi người. Lúc đi học đến sang Hàn Quốc, em đều cảm thấy rất tự ti. Ông nội và ông ngoại của em là bộ đội và bị nhiễm chất độc màu da cam, nên khi sinh ra em đã bị như vậy. Nhưng bây giờ em đã vượt qua được nó (sự tự ti) và cảm thấy rất thoải mái", 7dnight chia sẻ.

7dnight gây xúc động bởi câu chuyện vượt khó của bản thân

HLV BigDaddy cũng chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ, truyền động lực để 7dnight từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và tham gia Rap Việt 2024, 7dnight tiết lộ những lời nam rapper BigDaddy nói là những điều anh sẽ không bao giờ quên cũng như sự hiện diện của anh tại sân chơi này chính là minh chứng cho những nỗ lực và mong muốn bứt phá mọi giới hạn trong con người của mình.

HLV Suboi chia sẻ: "Tiết mục vừa rồi khiến Suboi cảm thấy rất xúc động và muốn gửi lời động viên cực kì to lớn đến bạn. Khi bạn nói bạn muốn vượt lên chính bản thân mình và bạn bước lên sân khấu khiến tất cả mọi người đều nhún nhảy theo tiết mục mà bạn mang đến, Suboi cảm thấy rất cảm động và lắng nghe câu chuyện của bạn khiến Su cảm thấy rất tôn trọng bạn".

HLV Karik tiết lộ anh đã biết đến 7dnight qua 1 bản rap được BigDaddy chia sẻ và hơn thế nữa khi B Ray liên tục nhắc đến 7dnight, nam rapper bất ngờ vì chưa bao giờ thấy B Ray nhắc đến ai nhiều như vậy. Đây cũng chính là lý do HLV Karik đã không đạp chọn vì ngụ ý muốn nhường thí sinh yêu thích này cho người em thân thiết của mình là B Ray.

Big Daddy và B Ray ra sức tranh giành 7dnight về đội

Vì quá yêu thích thí sinh 7dnight và quyết tâm đưa 7dnight về đội của mình, HLV B Ray quyết định dùng Khóa Vàng để "cấm chat" BigDaddy, không để vị HLV này tranh luận và thuyết phục thí sinh về đội.

Thế nhưng trong những phút cuối cùng, MC Trấn Thành đã tuyên bố: "7dnight chính là First Choice của BigDaddy".Trong sự vỡ òa của cả khán phòng và sự ngỡ ngàng của B Ray chính là vẻ mặt đầy vui sướng của HLV BigDaddy, như đã nói ngay từ đầu, HLV BigDaddy nhìn nhận được khả năng và thấu hiểu 7dnight hơn ai hết, vì vậy nam rapper đã "chốt" chọn 7dnight là First Choice của mình từ Vòng Casting.

Như vậy, 7dnight với 91% lượt bình chọn từ khán giả trường quay đã trở thành thành viên của đội HLV BigDaddy.

Cú "twist" xảy đến khi Trấn Thành công bố 7dnight chính là First Choice của Big Daddy

BigDaddy có một thí sinh mạnh về đội

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn