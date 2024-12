Chân tướng hung thủ sát hại hàng xóm là thầy giáo

Theo Công an TP Hòa Bình, Đặng Thanh Tùng là đối tượng nghiện ma túy nằm trong danh sách quản lý của Công an thành phố từ năm 2013. Ngày 5/4/2023, đối tượng có quyết định điều trị cai nghiện ma túy bằng hình thức uống Methadon. Đinh kỳ Công an phường Thịnh Lang tiến hành gọi hỏi, kiểm tra tình trạng nghiện (bằng que thử) đối với Tùng. Trong năm 2024, Công an thành phố đã kiểm tra 2 lần (1 lần vào khoảng 6/2024 và 1 lần khoảng tháng 10/2024), rồi gửi mẫu kiểm tra tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đều cho kết quả kiểm tra âm tính với ma túy.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng tại cơ quan Công an.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra chất ma túy đối với Tùng bằng que thử cho kết quả âm tính. Quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Tùng khai nhận, do nước từ nhà hàng xóm là anh Vương Thành Trung (SN 1984), trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang (giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) chảy sang gây ngấm vào tường nhà mình nên Tùng rất bức xúc, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Tùng đã dùng lưỡi kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 18h00 ngày 3/12, tại trước cửa số nhà B11, thuộc tổ 5 phường Thịnh Lang (Khu Môi trường), anh Trung xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với đối tượng Tùng liên quan đến việc ngấm nước giữa hai nhà. Quá trình cãi nhau, Tùng dùng chổi tre đánh vào người anh Trung. Sau đó, Tùng tiếp tục dùng lưỡi kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả, anh Trung bị đa chấn thương đưa đi cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn