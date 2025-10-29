Chân dung Chủ tịch KienlongBank gây sốt với trình diễn cực "cháy"

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP HCM. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là tiết mục song ca Kết Nối do Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cùng ca/nhạc sĩ Bùi Công Nam thể hiện.

Trong phần biểu diễn này, Chủ tịch KienlongBank Trần Ngọc Minh gây ấn tượng mạnh với khả năng vũ đạo, giọng hát nội lực, và phong thái sân khấu tự tin. Đặc biệt, Chủ tịch Trần Ngọc Minh trực tiếp thực hiện phần đu dây trên không trung, xuất hiện ấn tượng giữa sân khấu lớn. Màn đu dây chưa từng có tiền lệ này lập tức trở thành tâm điểm của đêm gala, khiến khán giả không khỏi trầm trồ và phấn khích.

Chủ tịch KienlongBank gây sốt với màn đu dây trên không trung. Ảnh: Internet

Chủ tịch HĐQT TMCP Kiên Long (KienlongBank) Trần Ngọc Minh, sinh năm 1984 là một trong những chủ tịch ngân hàng trẻ nhất tại Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Trần Ngọc Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Ngân hàng, có gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Bằng kinh nghiệm dày dặn, cùng tư duy mới và tầm nhìn chiến lược, Trần Ngọc Minh đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các ngân hàng như Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở và phụ trách Tài chính cho một số tập đoàn lớn ở các cương vị Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám Đốc...

Vị doanh nhân 8X bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 1/2021. Tháng 10/2021, Trần Ngọc Minh được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và được bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/12/2021.

Chủ tịch KienlongBank cùng nhân viên. Ảnh: Nguoiquansat

Từ ngày 9/7/2024, Trần Ngọc Minh được HĐQT tin tưởng bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT KienlongBank nhiệm kỳ 2023 - 2027, chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT. Hiện tại Chủ tịch Trần Ngọc Minh đang là Chủ tịch ngân hàng đương nhiệm trẻ nhất Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại ngân hàng KienlongBank, Trần Ngọc Minh đã đảm nhiệm các mảng việc trọng yếu như phát triển nguồn vốn, mở rộng khách hàng chiến lược, xây dựng cơ chế bán sản phẩm dịch vụ, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ bán hàng tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh.

Tại KienlongBank, ông Trần Ngọc Minh được đánh giá là nhân tố quan trọng trong chiến lược đổi mới, số hóa toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Trần Ngọc Minh là một trong số ít lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản Facebook. Trên trang cá nhân của mình, vị doanh nhân 8X thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày, vừa dành thời gian cho gia đình và sở thích cá nhân, vừa cập nhật những hoạt động cùng Ngân hàng Kiên Long.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn