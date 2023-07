Chân dung 2 nhà đầu tư 'đấu nhau' tại dự án 300 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Một góc huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Ảnh UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo biên bản mở hồ sơ đăng ký vừa được Sở KH&ĐT Thái Nguyên công bố, CTCP Phát triển đô thị Kha Sơn và CTCP Địa ốc Kim Thi cùng quan tâm, nộp hồ sơ thực hiện dự án khu dân cư Kha Sơn.

Dự án khu dân cư Kha Sơn có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 207,7 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 66,666 tỷ đồng; tổng diện tích sử dụng đất là 154.258 m2. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ đầu tư dự án là giai đoạn quý II/2023 - quý IV/2025.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Địa ốc Kim Thi được thành lập ngày 26/3/2014 hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm ban đầu, công ty này có số vốn điều lệ 60 tỷ đồng góp bởi 5 cổ đông sáng lập là các ông/bà: Nguyễn Thị Kim Hoa (25%), Nguyễn Hoàng Thu (16,67%), Nguyễn Hoàng Đóa (16,67%), Nguyễn Văn Huệ (16,67%) và Nguyễn Thiên Trang (25%). Sau nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ, cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (ngày 21/2/2023), Kim Thi có số vốn điều lệ 310 tỷ đồng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Hoa, còn Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đình Dũng.

Địa ốc Kim Thi được biết đến khi triển khai xây dựng Dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Nghệ An là Dự án nhà ở xã hội CT1 cao 15 tầng tại khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Sau khi hoàn thành dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Nghệ An, năm 2016, công ty này tiếp trục triển khai dự án nhà ở xã hội CT2 – cao 12 tầng ở Khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án trường mầm non Kim Thi 5 tầng trong năm 2017. Đây là các dự án nằm trong tổng thể dự án nhà ở xã hội, khu dịch vụ và trường mầm non tại phường Quán Bàu.

Trong phần giới thiệu trên trang chủ, Địa ốc Kim Thi tự giới thiệu là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và phân phối nhà ở xã hội tại nghệ An.

Thời gian gần đây, Địa ốc Kim Thi là nhà thầu tích cực đăng ký thực hiện nhiều dự án nhà ở, bất động sản như: Dự án khu dân cư và dịch vụ công cộng thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa (hơn 600 tỷ đồng); dự án khu đô thị tại thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (gần 900 tỷ đồng); dự án khu đô thị sinh thái ven sông phía Tây Bắc đường Lê Lợi, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (hơn 812 tỷ đồng); dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (hơn 418 tỷ đồng); dự án Chỉnh trang đô thị hạ tầng dân cư tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh (gần 150 tỷ đồng)…

So găng đối thủ

Trong khi đó, đối thủ của Địa ốc Kim Thi là CTCP Phát triển đô thị Kha Sơn lại mới được thành lập cách đây chỉ 1 năm, trụ sở đặt tại tỉnh Thái Nguyên. Tại ngày 9/9/2022, vốn điều lệ công ty này đạt 80 tỷ đồng, thành phần cổ đông gồm bà Lý Mỹ Hoa (5%), bà Nguyễn Thị Biên (60%) và ông Nguyễn Minh Cường (35%). Tại đây, ông Nguyễn Minh Cường (sinh năm 1979) đảm trách vai trò Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Theo nguồn tin của Nhadautu.vn, bà Nguyễn Thị Biên và ông Nguyễn Minh Cường hiện đang là Phó Tổng giám đốc tại CTCP Tập đoàn Telin (Telin Group).

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh Cường đang nắm 7,5% vốn tại CTCP Đầu tư Dapha và ông Giáp Thanh Hùng (người có cùng địa chỉ thường trú với bà Nguyễn Thị Biên) cũng đang nắm giữ 5% vốn điều lệ tại CTCP Cơ điện Telin, đây đều là các công ty con thuộc hệ sinh thái Telin Group.

Telin Group được thành lập vào ngày 9/9/1995 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH kỹ nghệ và hạ tầng Telin. Đến cuối năm 2018, chính thức đổi tên thành CTCP Tập đoàn Telin. Tại ngày 9/9/2022, công ty này có vốn điều lệ 540 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT là ông Lê Tuấn Hải (SN 1961).

Telin Group là cái tên hoạt động tích cực trên thị trường bất động sản và là chủ đầu tư nhiều dự án lớn. Điển hình là dự án Eco garden có tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.000 tỷ đồng, quy mô 44,65 ha tại KĐTM An Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại dự án này Telin Group liên danh cùng Cotana Group - Cotana Capital.

Ngoài ra, Telin Group còn được biết đến là chủ đầu tư dự án Amber Riverside - 622 Minh Khai (diện tích khoảng 6364,8m²); dự án chung cư và nhà chia lô 45 Nguyễn Sơn và dự án Cụm công nghiệp Kim Bài tại Hà Nội (tổng vốn đầu tư 1.094 tỷ đồng, quy mô 46,1 ha).

