Nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường, chu kỳ phục hồi bất động sản sắp diễn ra

6 tháng đầu năm 2023, bất động sản vẫn gặp khó Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ ra, 6 tháng đầu năm, lượng tìm mua bất động sản toàn quốc trong nửa đầu năm 2023 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm đến 44%. Đặc biệt, lượng quan tâm tìm mua đất nền giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình giao dịch trầm lắng do niềm tin của người mua, nhà đầu tư bị ảnh hưởng và những khó khăn về hạn mức tín dụng, lãi suất vay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cả nguồn cung và lực cầu bất động sản vẫn đang đối diện nhiều thách thức. Một khảo sát được Batdongsan.com.vn tiến hành với gần 1.000 môi giới BĐS đã chỉ ra khó khăn lớn nhất khiến các giao dịch nhà đất không thể “chốt kèo”. Theo đó, nguyên nhân chủ yếu do người mua có tâm lý muốn giữ tiền chờ bất động sản giảm thêm. Một số khác cảm thấy hoang mang, nghi ngại thị trường BĐS sẽ vẫn còn tiêu cực nên chưa dám bỏ tiền vào.