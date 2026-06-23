Chăm uống 6 loại nước giàu vitamin E này, da sáng khỏe hơn mà không cần phụ thuộc mỹ phẩm

Vitamin E được xem là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng giúp trung hòa các gốc tự do, góp phần bảo vệ tế bào da, hỗ trợ duy trì độ ẩm và cải thiện sức khỏe làn da.

Dưới đây là 6 loại đồ uống giàu vitamin E mà phụ nữ có thể bổ sung trong mùa hè.

Sữa hạnh nhân

Hạnh nhân là một trong những loại hạt giàu vitamin E nhất trong tự nhiên. Khi chế biến thành sữa, loại thức uống này vừa dễ sử dụng vừa mang lại nhiều lợi ích cho làn da.

Vitamin E trong sữa hạnh nhân giúp làm dịu cảm giác bỏng rát sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đồng thời hỗ trợ phục hồi các tế bào da bị tổn thương. Bên cạnh đó, các chất béo lành mạnh trong hạnh nhân còn góp phần duy trì độ ẩm, giúp da mềm mại và căng mịn hơn.

Vitamin E trong sữa hạnh nhân giúp làm dịu cảm giác bỏng rát, hỗ trợ phục hồi các tế bào da

Sữa mè đen

Mè đen là nguồn cung cấp vitamin E quen thuộc nhưng thường bị nhiều người bỏ qua. Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, sữa mè đen còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Loại thức uống này được cho là có khả năng hỗ trợ nuôi dưỡng làn da từ bên trong, giúp duy trì độ ẩm tự nhiên và góp phần làm mờ các vết thâm sau mụn hoặc thâm sạm do nắng. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong mè đen cũng hỗ trợ quá trình phục hồi da sau khi tiếp xúc nhiều với tia UV.

Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang từ lâu đã được nhiều người lựa chọn như một thức uống giải nhiệt trong mùa hè. Ngoài tác dụng bổ sung nước, đậu đen còn chứa vitamin E cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Việc sử dụng nước đậu đen rang hợp lý có thể hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể, đồng thời góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da trước các tác động từ môi trường. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những người muốn tìm kiếm thức uống vừa giải khát vừa hỗ trợ chăm sóc da.

Sinh tố bơ

Bơ được xem là "siêu thực phẩm" nhờ chứa nhiều chất béo tốt, vitamin E và hợp chất chống oxy hóa glutathione.

Một ly sinh tố bơ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tăng cường độ ẩm cho da từ bên trong. Các dưỡng chất trong bơ có thể góp phần hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, giúp làn da phục hồi tốt hơn sau khi bị tác động bởi nắng nóng hoặc môi trường khắc nghiệt.

Bơ chứa nhiều chất béo tốt, vitamin E và hợp chất chống oxy hóa glutathione

Nước ép rau bina kết hợp xoài

Rau bina (cải bó xôi) và xoài đều chứa vitamin E, đồng thời giàu vitamin C - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen.

Sự kết hợp giữa hai loại nguyên liệu này tạo nên thức uống giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do. Ngoài ra, vitamin C và vitamin E còn được đánh giá là bộ đôi có khả năng bổ trợ lẫn nhau, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc da.

Nước ép kiwi

Kiwi là loại trái cây giàu vitamin C và cũng chứa lượng vitamin E đáng kể. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nước ép kiwi được nhiều người yêu thích trong những ngày hè nóng bức.

Bên cạnh tác dụng bổ sung nước, loại thức uống này còn hỗ trợ làm dịu làn da sau khi tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời góp phần duy trì độ ẩm và giúp da trông tươi tắn hơn.

Tác giả: Kỳ Anh

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn