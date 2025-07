Cha rủ con 17 tuổi đi giết người sau cuộc nhậu

Pháp luật

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử của TAND tỉnh An Giang nhận định hành vi giết người mà các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọngNgày 22-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt tổng cộng 26 năm tù đối với 2 bị cáo Trác Huỳnh An Trung (SN 1980) và con ruột là Trác Huỳnh An Thành (SN 2007) - cùng ngụ tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.