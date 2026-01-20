CĐV Việt Nam bức xúc khi Đình Bắc bị AFC... bỏ quên

Đình Bắc bất ngờ bị AFC gạt khỏi danh sách ngôi sao triển vọng ở U23 châu Á 2026 - Ảnh: Diệp Nam

Lựa chọn gây tranh cãi của AFC

Mới đây, fanpage của Giải U23 châu Á đăng tải đoạn video giới thiệu 6 gương mặt trẻ được AFC lựa chọn là những ngôi sao triển vọng tại giải năm nay. Danh sách này gồm: Abdullah Radif (U23 Saudi Arabia), Kang Sang Yoon (U23 Hàn Quốc), Saif Eldeen Fadlalla (U23 Qatar), Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản), Sardorbek Bakhromov (U23 Uzbekistan) và Behram Abduweli (U23 Trung Quốc).

Đáng chú ý, trong danh sách kể trên không có sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao quan trọng nhất trong hành trình vào bán kết của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Điều này ngay lập tức thu hút sự quan tâm và gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội trong cộng đồng NHM Việt Nam.

Đình Bắc là một trong những nhân tố quan trọng nhất của U23 Việt Nam tại giải năm nay. Thậm chí, tiền đạo sinh năm 2004 đang nằm trong số ít những cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ ở VCK U23 châu Á 2026. Sau 4 trận đã đấu tại giải năm nay, Nguyễn Đình Bắc ghi được 3 bàn thắng cho U23 Việt Nam, thành tích chỉ kém 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Lebanon), những người cùng có 4 pha lập công. Tuy nhiên, cả Jordan lẫn Lebanon đều đã bị loại, đồng nghĩa với việc chân sút của U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu năm nay.

Không chỉ đóng góp về bàn thắng, Đình Bắc còn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam. Chân sút sinh năm 2004 thường xuyên được bố trí đá cao nhất trên hàng công hoặc dạt cánh, góp phần kéo giãn hàng phòng ngự đối phương và tạo khoảng trống cho các vệ tinh. Trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với một bàn thắng quan trọng, góp phần giúp đội nhà vào bán kết.

Động lực để chứng minh đẳng cấp

Đáng chú ý, một số cái tên được AFC lựa chọn nằm trong đội hình các đội đã bị loại sớm ở vòng bảng hoặc tứ kết, càng khiến quyết định này của AFC trở nên khó hiểu hơn trong mắt người xem. Dù vậy, nhìn ở khía cánh tích cực, việc không có tên trong danh sách có thể xem là điều... tốt với Đình Bắc. Tiền đạo này càng có thêm động lực quyết tâm hơn để khẳng định bản thân ở trận bán kết sắp tới.

Giải “Future Stars” của AFC dường như chỉ nhằm nêu bật những tài năng trẻ và tiềm năng của họ trong tương lai, chứ không phản ánh gì về màn trình diễn của họ ở giải U23 châu Á. Thực tế, đây không phải giải thưởng đáng để Đình Bắc quan tâm.

Phía trước Đình Bắc cùng U23 Việt Nam đang là trận bán kết rất quan trọng với U23 Trung Quốc. Nếu Đình Bắc có màn trình diễn tốt, tiếp tục tỏa sáng đưa U23 Việt Nam vào chung kết, giá trị của anh sẽ lại tăng lên gấp nhiều lần. Quan trọng hơn, chân sút sinh năm 2004 cũng có thể mơ tới những danh hiệu cá nhân được cả châu Á ghi nhận đàng hoàng là giải thưởng Vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Năm 2018, Quang Hải chỉ về nhì ở cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất của giải U23 châu Á. Hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ tiến đến trận tranh chức vô địch và Đình Bắc sẽ làm tốt hơn đàn anh. Đây có lẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi của Đình Bắc thời gian qua.

