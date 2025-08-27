Cây xanh lớn đổ đè trúng 2 ô tô trên đường phố

Ngày 27-8, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội) đã xảy ra vụ cây xanh lớn đổ đè trúng 2 ô tô đang dừng đỗ trên đường.

Cây xanh đè trúng 2 chiếc ô tô. Ảnh: Đ.H.

Theo vị chỉ huy, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận tin báo, đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, dọn dẹp cây xanh bị đổ.

Tại hiện trường, 2 chiếc ô tô, 1 xe mang BKS 30F-665.xx và 1 xe màu đỏ chưa rõ biển số, bị cây đè hư hỏng nặng.

Đến khoảng 9 giờ 30, Công ty cây xanh Hà Nội đã điều động một xe cẩu đến hiện trường để cắt cây gãy đổ.

Trước đó vào sáng 26-8, một cây cổ thụ ở nút Trần Phú - Chu Văn An (phường Ba Đình) cũng bị bật gốc đè trúng 2 ô tô. Rất may vụ việc không gây thương vong về người.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, Hà Nội trong 2 ngày qua đã có nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơn mưa kéo dài, nhiều đường phố, khu dân cư của Hà Nội bị ngập sâu, chia cắt gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội từ sáng sớm đến trưa nay có mưa lớn theo từng đợt. Trong khi đó, Hải Phòng và các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai có mưa lớn liên tục, kéo dài. Dự báo từ chiều nay, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ giảm dần.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động