Cây xanh bật gốc đè bẹp nhiều ô tô khiến 6 người tử vong

6 người được báo cáo đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tai nạn thương tâm ở Himachal Pradesh, Ấn Độ.

Một cây Kayal khổng lồ bị gió mạnh làm bật gốc đã đổ xuống những chiếc xe đỗ gần Manikaran Gurudwara ở Kullu.

Theo báo cáo, trong số những người thiệt mạng có một người bán hàng rong, một người ngồi trong ô tô và ba khách du lịch, theo các nhân chứng. Một số người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tác động của cây đổ quá nghiêm trọng đến mức các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều thách thức.

Phó giám đốc Kullu, Ashwani Kumar, đã xác nhận những người thương vong, cho biết các hoạt động cứu hộ và cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

"Cảnh sát và các đội cứu hộ của chính quyền quận đã chuyển 5 người bị thương đến bệnh viện", ông nói thêm.

Các nhà chức trách đang trong quá trình xác định danh tính những người đã thiệt mạng và đang kêu gọi mọi người thận trọng do điều kiện thời tiết bất lợi trong khu vực.

