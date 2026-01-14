Cây lan ý “rất thích” loại nước này, biết tưới thì cây sẽ ra hoa suốt nhiều năm

Lan ý là loại cây cảnh trong nhà rất được ưa chuộng tại các gia đình Việt. Tại Anh, cây còn thường được dùng làm quà tặng dịp Giáng sinh. Mặc dù chúng khá dễ chăm sóc, nhưng các loại phân bón tự làm tại nhà thường có thể giúp kích thích cây ra hoa trở lại. Cây lan ý không cần quá nhiều dưỡng chất, vì vậy điều quan trọng là phải bón phân một cách tiết kiệm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông.

Cây lan ý rất được ưa chuộng vì vẻ đẹp thanh tao và đặc tính dễ chăm sóc.

Để giúp lan ý nở hoa, một công thức phân bón dạng nước tự làm được một người trồng cây chia sẻ trên mạng là sử dụng vỏ chuối. Một thành viên ẩn danh của nhóm Facebook Gardening Hints and Tips cho biết: “Tôi bón cho cây trồng trong nhà bằng nước ngâm vỏ chuối tự làm. Cây lan ý của tôi rất thích, nên tôi chia sẻ ở đây phòng khi ai đó đang gặp khó khăn.”

“Tôi luôn gặp khó khăn trong việc chăm sóc lan ý sao cho đẹp, nhưng chuối giúp chúng ra hoa suốt nhiều năm. Sau khi tôi ăn chuối, tôi sẽ cắt nhỏ vỏ chuối và ngâm trong nước ấm. Sau vài ngày, hãy tưới một lượng nhỏ cho cây; đối với chúng, món này rất ‘ngon’.”

Bài đăng này đã thu hút hàng trăm bình luận từ các thành viên yêu làm vườn trong nhóm, những người rất thích ý tưởng này.

Susan Dyre chia sẻ: “Tôi đã nghe nói nhiều về cách này nên quyết định thử. Tôi chỉ dùng thỉnh thoảng, xen kẽ với việc bón phân đúng cách, nhưng hiệu quả thì tuyệt vời.”

Tuy nhiên, Rose Danyel cảnh báo rằng điều quan trọng là không được tưới quá nhiều nước cho cây lan ý, vì chúng rất dễ bị thối rễ.

Nước ngâm vỏ chuối có thể giúp cây lan ý ra hoa suốt nhiều năm.

Cách làm nước ngâm vỏ chuối cho cây lan ý

Việc ngâm vỏ chuối trong nước giúp giải phóng các dưỡng chất như kali, phốt pho và magiê, những chất mà cây trồng trong nhà có thể hấp thụ và hưởng lợi.

Điều quan trọng là phải pha loãng nước ngâm vỏ chuối với nước sạch để kéo dài thời gian sử dụng và tránh làm cây bị “quá tải” dưỡng chất.

Để sử dụng vỏ chuối làm phân bón dạng ngâm, hãy cắt vỏ chuối thành những miếng nhỏ, ngâm trong nước vài ngày, sau đó dùng phần nước này để tưới cho cây.

Phần vỏ đã ngâm cũng có thể đem đi ủ phân để tránh lãng phí. Vỏ chuối cũng có thể được dùng làm phân bón cho cây trồng ngoài trời, bao gồm cà chua, ớt chuông, hoa hồng và cẩm tú cầu.

Khi trồng cây mới, hãy rắc một ít vỏ chuối bên dưới lớp đất trộn hoặc sắp xếp chúng trên bề mặt đất. Phương pháp này cũng có thể giúp xua đuổi một số loài gây hại, chẳng hạn như sên, vì chúng gặp khó khăn khi di chuyển trên các bề mặt cứng.

Ngoài ra, để chăm sóc cây lan ý tốt, bạn cần cung cấp ánh sáng gián tiếp, tưới nước khi đất se khô (tránh úng), duy trì độ ẩm cao, nhiệt độ phòng 18-24°C, và bón phân hữu cơ định kỳ vào mùa sinh trưởng (xuân-hè). Tránh nắng gắt trực tiếp và nước máy có Clo để cây phát triển khỏe mạnh, lá xanh mướt, và ra hoa đẹp.

Khi được chăm sóc đúng cách, cây lan ý có thể giúp không gian sống trở nên xanh mát, thậm chí trong lành hơn nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả. Đúng là một mũi tên trúng hai đích phải không nào?

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn