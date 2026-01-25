U23 Trung Quốc thua đậm U23 Nhật Bản tại chung kết U23 châu Á

U23 Nhật Bản (áo xanh) có trận đấu áp đảo trước U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC

Bước vào trận đấu với vị thế đương kim vô địch, U23 Nhật Bản chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát trận đấu. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ sớm có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 12.

Shusuke Furuya có đường chuyền thuận lợi bên cánh phải. Yuto Ozeki nhận bóng rồi xử lý kỹ thuật để tung cú sút trong vòng cấm, đánh bại hoàn toàn Li Hao. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của U23 Trung Quốc ở giải đấu.

Chỉ 8 phút sau, U23 Nhật Bản có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Kosei Ogura tự gây áp lực khiến đối thủ bị mất bóng. Tiền vệ số 6 sau đó tung cú sút xa uy lực, đưa bóng đi chéo góc khiến thủ môn U23 Trung Quốc bất lực.

Niềm vui chiến thắng của U23 Nhật Bản - Ảnh: AFC

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Trung Quốc loay hoay không thể triển khai thế trận và để đối thủ tiếp tục uy hiếp.

Sang đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc gây ra một vài pha sóng gió nhưng không đáng kể. Ngược lại, mọi chuyện càng trở nên tệ đi khi Liu Haofan để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Sato đánh lừa Li Hao nâng tỉ số lên 3-0 phút 59.

Từ đây, U23 Trung Quốc như buông xuôi và vỡ trận. Họ để cho Ogura nâng tỉ số lên 4-0 một cách dễ dàng ở phút 76.

Chung cuộc, U23 Nhật Bản giành chiến thắng đậm để bảo vệ thành công chức vô địch U23 châu Á 2026.

Diễn biến chính của trận đấu Phút 12: Yuto Ozeki mở tỉ số cho U23 Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên ở giải đấu năm nay, thủ thành Li Hao và U23 Trung Quốc để thủng lưới. Phút 20: Kosei Ogura sút xa nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Nhật Bản. Phút 59: Sato nâng tỉ số lên 3-0 trên chấm phạt đền. Phút 76: Ogura ấn định chiến thắng 4-0 cho U23 Nhật Bản.

Tác giả: Thanh Định - Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn