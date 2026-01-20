U23 Việt Nam được treo thưởng lớn nếu giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc

Thông tin từ VFF cho hay, trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026 (diễn ra lúc 22h30 tối nay 20.1), ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh đã gửi lời chúc Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu thành công và giành quyền vào trận chung kết.

U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình đề giành quyền vào chung kết

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển trước trận đấu quan trọng, ông Trần Đăng Khoa chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỉ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc để vào thi đấu trận chung kết VCK U23 châu Á 2026.

Ông Trần Đăng Khoa cho biết luôn theo dõi sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hành trình thi đấu ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Qua các trận đấu vòng bảng và tứ kết, U23 Việt Nam luôn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng, tạo được niềm tin lớn nơi người hâm mộ.

Có thể nói, sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời từ các doanh nghiệp tiếp tục là nguồn cổ vũ to lớn, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực cho U23 Việt Nam trên hành trình chinh phục những mục tiêu cao hơn tại đấu trường châu lục.

Trước đó, VFF đã thưởng động viên U23 Việt Nam 1,2 tỉ đồng nhờ chiến thắng trước U23 UAE để vào bán kết.

Ngoài ra, VFF còn thưởng cho đội 1,9 tỉ đồng cho đội sau 3 trận thắng ở vòng đấu bảng.

Tính tổng cộng sau 4 trận đã đấu, Ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam đã được nhận 3,1 tỉ đồng từ VFF cho những kết quả ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026.

Đây là nguồn đồng viên tinh thần to lớn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik thi đấu thật tốt tại bán kết với U23 Trung Quốc.

Tác giả: Vĩnh Hải/Ảnh: VFF

Nguồn tin: Báo Văn Hóa