HLV U23 Trung Quốc khẳng định Li Hao bị đối xử bất công

HLV Puche cho rằng Li Hao xứng đáng được vinh danh.

Sau trận đấu, HLV Antonio Puche thẳng thắn lên tiếng bênh vực học trò. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: "Theo tôi, Li Hao xứng đáng được trao danh hiệu thủ môn hay nhất giải. Ngoài trận chung kết, cậu ấy giữ sạch lưới tất cả trận còn lại và đóng vai trò then chốt đưa đội vào tới trận cuối cùng".

Ông tiếc nuối khi nhắc đến quyết định của ban tổ chức: "Việc giải thưởng thuộc về thủ môn Nhật Bản là điều khiến chúng tôi, cũng như rất nhiều người hâm mộ Trung Quốc, cảm thấy khó hiểu. Suốt trận đấu, thủ môn Nhật Bản chỉ phải đối mặt với 4 cú sút trúng khung thành. Xét về mặt tương đối, giải thưởng này không công bằng".

Thủ môn Li Hao bất lực trước sức công phá của U23 Nhật Bản.

Ở trận chung kết, U23 Trung Quốc quyết tâm cao nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh khi U23 Nhật Bản nhập cuộc đầy tốc độ. Bàn thua đầu tiên đến từ một pha dứt điểm xa của đối thủ, bóng chạm người hậu vệ Trung Quốc đổi hướng khiến Li Hao không có cơ hội cản phá.

Sau bàn thua này, tâm lý thi đấu của U23 Trung Quốc bị ảnh hưởng rõ rệt, trong khi hệ thống phòng ngự bộc lộ nhiều khoảng trống, đặc biệt ở khu trung tuyến.

Sai lầm trong khâu kiểm soát bóng của Wang Yudong tạo điều kiện để Nhật Bản ghi bàn thứ hai, trước khi đội bóng áo xanh hoàn toàn làm chủ thế trận và khép lại trận chung kết với chiến thắng 4-0.

Dù thua đậm, nhiều CĐV Trung Quốc cho rằng ngoài tỷ số nặng nề, màn trình diễn tổng thể của đội nhà vẫn có những điểm tích cực có thể chấp nhận được. Thực tế, việc giành ngôi á quân giải U23 cũng là thành tích tốt nhất của bóng đá Trung Quốc ở sân chơi cấp châu lục.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn