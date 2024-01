Cầu thủ tấn công trọng tài ở giải đá ‘phủi’ có khả năng bị khởi tố

Tại giải bóng đá sân 7 doanh nhân online S7 lão tướng 2023 trong hệ thống của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF), khi trọng tài Lê Tuấn Kiệt thổi phạt một tình huống va chạm giữa cầu thủ hai đội. Khi ấy, cầu thủ Nguyễn Hồng Quang của đội Lão tướng doanh nhân Quảng Ngãi (LTDNQN) đã có những lời lẽ xúc phạm trọng tài nên phải nhận một thẻ vàng, do đó anh này đã tung cú đấm móc khiến trọng tài Tuấn Kiệt ngã vật ra sân.

Sau đó, trọng tài Kiệt vẫn nỗ lực ngồi dậy và chuyển sang làm nhiệm vụ trọng tài bàn vì không đủ tỉnh táo để có thể điều khiển trận đấu. Trước khi chuyển sang nhiệm vụ trọng tài bàn, Tuấn Kiệt đã rút thẻ đỏ cho Hồng Quang khiến cầu thủ này càng… nổi điên. Cầu thủ này cởi áo và mang ba lô rời khỏi sân, nhưng lúc đi ngang bàn trọng tài, anh này đã tiếp tục lao tới định tấn công trọng tài Tuấn Kiệt, may mà có đồng đội can ngăn kịp.

Nguyễn Hồng Quang, người đã tấn công trọng tài Kiệt

Chiều 10/1, trọng tài Lê Tuấn Kiệt đã đi kiểm tra chấn thương và được xác định bị gãy xương hàm trên. Do giải đấu này nằm trong khuôn khổ do HFF tổ chức, nên lãnh đội của tổ chức này đã cho biết sẽ cấm vĩnh viễn cầu thủ Nguyễn Hồng Quang ở các giải đấu phong trào thuộc HFF hoặc có sự hỗ trợ của các trọng tài HFF.

Đến nay, trọng tài Lê Tuấn Kiệt vẫn chưa hết sốc vì bị cầu thủ hành hung, dẫu anh là trọng tài futal chuyên nghiệp và từng điều hành rất nhiều giải futsal lớn nhỏ trong cả nước, chưa kể các giải đấu phủi, nhưng chưa từng bị cầu thủ tấn công như thế này. Do đó, vị trọng tài sinh năm 1992 này đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an. Tối 11/1, cơ quan công an đã vào cuộc và có buổi làm việc với các trọng tài điều hành giải đấu.

Được biết, trọng tài Kiệt đã đi giám định thương tật và có khả năng cầu thủ Nguyễn Hồng Quang - người tấn công trọng tài Kiệt, sẽ bị khởi tố. Trước đó, người này đã ngỏ ý muốn gặp trọng tài Lê Tuấn Kiệt để xin lỗi, nhưng trọng tài Kiệt không đồng ý.

Tác giả: TUẤN THÀNH

Nguồn tin: bongdaplus.vn