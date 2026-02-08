SLNA đè bẹp Thể Công Viettel 4-1 dù chơi thiếu người tại Hàng Đẫy

Cơn địa chấn đã xảy ra tại vòng 13 V-League 2025/2026 khi Thể Công Viettel thất thủ 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà Hàng Đẫy. Dù có lợi thế về quân số trong hơn 20 phút cuối trận, đội bóng áo lính lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược và sụp đổ hoàn toàn trước những pha phản công sắc lẹm của đội bóng xứ Nghệ.

Viettel đã thảm bại trên sân nhà.



Khởi đầu rực lửa và sự can thiệp của công nghệ VAR

Trận đấu tại Hàng Đẫy khởi đầu với tốc độ chóng mặt. Ngay phút thứ 3, hàng thủ Thể Công Viettel đã bộc lộ khoảng trống chết người trong một tình huống phạt góc. Garcia tận dụng triệt để cơ hội, đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho SLNA, buộc đội chủ nhà phải rơi vào thế rượt đuổi từ rất sớm.

Bừng tỉnh sau bàn thua, Thể Công Viettel dồn toàn lực lên tấn công. Phút thứ 8, Paulo đã đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối bàn thắng do lỗi vi phạm với thủ môn trước đó. Phải đến phút 20, những nỗ lực của đội chủ nhà mới được cụ thể hóa bằng cú đệm bóng cận thành của Lucao, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sai lầm cá nhân và bước ngoặt thẻ đỏ

Hiệp hai chứng kiến một kịch bản tồi tệ cho hàng phòng ngự Thể Công Viettel. Phút 55, trung vệ Kyle Colonna mắc sai lầm thiếu kinh nghiệm khi phạm lỗi trong vòng cấm, biếu không cho SLNA một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Michael Olaha không bỏ lỡ cơ hội để tái lập thế dẫn bàn cho đội khách.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 68 khi Văn Huy bên phía SLNA nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống ngăn cản Pedro thoát xuống đối mặt thủ môn. Chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối, Thể Công Viettel được kỳ vọng sẽ lật ngược thế cờ, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Cú sụp đổ khó tin của đội bóng áo lính

Việc mải mê dâng cao đội hình mà không đảm bảo cự ly đội hình đã khiến Thể Công Viettel dính đòn "hồi mã thương". Phút 84, ngoại binh Dale Moore thực hiện pha bứt tốc kinh hoàng, loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự áo đỏ trước khi bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Văn Việt, nâng tỷ số lên 3-1.

Cơn ác mộng khép lại ở phút bù giờ khi Viết Tú tiếp tục phạm lỗi thô thiển trong vòng cấm địa. Michael Olaha hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 cho SLNA. Thất bại này không chỉ là một cú sốc về mặt tỷ số mà còn báo động về sự thiếu ổn định trong lối chơi của thầy trò HLV đội chủ nhà.

Thống kê bàn thắng và sự kiện chính



Chiến thắng này giúp SLNA cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Thể Công Viettel sẽ còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ngay tại Thủ đô.

Tác giả: Tuệ Nhân

Nguồn tin: baolamdong.vn