Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs SLNA, 19h15 ngày 8/2: Khó cho đội khách

Phân tích phong độ Thể Công Viettel vs SLNA

Trở lại sau quãng nghỉ dài, Thể Công Viettel vẫn duy trì được phong độ khá ổn định. Đội bóng áo lính vừa có chiến thắng 2-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đây được xem là 3 điểm quan trọng với Thể Công Viettel, bởi Hải Phòng được đánh giá là đối thủ không dễ chơi, và cũng đang có phong độ tốt mùa này.

Ở trận đấu tại đất Cảng, Thể Công Viettel không tạo ra thế trận áp đảo trước Hải Phòng. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Velizar Popov vẫn có được chiến thắng nhờ sự hợp lý trong lối chơi. Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đã phòng ngự chắc chắn, và chờ đợi những cơ hội để tung ra đòn quyết định hạ gục Hải Phòng.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Popov, Thể Công Viettel chơi có ý đồ rõ ràng. Họ vận hành lối chơi giàu kỷ luật, chọn thời điểm áp sát và bất ngờ tăng tốc khi cần. Trên hàng công, Lucao vẫn cho thấy cái duyên ghi bàn cùng khả năng làm tường, quấy phá rất ấn tượng. Tiền đạo người Brazil là điểm đến trong những tình huống tấn công của đội nhà. Bên cạnh đó, sự trở lại của Văn Khang cũng giúp cho Thể Công Viettel có thêm những phương án tấn công sắc nét.

Với 22 điểm, Thể Công Viettel đang tạm đứng thứ 3 trên BXH, kém 7 điểm so với ngôi đầu bảng của CAHN. Cơ hội để đội bóng áo lính đua tranh chức vô địch vẫn còn rộng mở. Dù vậy, Thể Công Viettel cần phải duy trì được sự ổn định, tiếp tục tích lũy điểm số trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Ở vòng này, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà. Đội khách đến từ xứ Nghệ cũng đang đối diện với rất nhiều những khó khăn. Họ mới nhận thất bại 1-3 trước CLB Hà Nội trong ngày V.League trở lại. SLNA vẫn đang giậm chân ở vị trí thứ 11 và họ cũng chỉ hơn đội bét bảng SHB.Đà Nẵng số điểm tương đương một trận thắng.

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đã thể hiện được những điểm sáng về mặt tinh thần và phần nào đó là lối chơi. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa có được những kết quả như kỳ vọng. Điều này cũng bắt nguồn từ việc hàng công của họ chưa thể tạo ra sự khác biệt. Bên cạnh đó, bộ đôi Olaha và Reon Moore cũng thiếu sự hỗ trợ cần thiết của hàng tiền vệ.

Chuyến làm khách trên sân của Thể Công Viettel được dự báo đầy khó khăn với SLNA. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn cũng không phải không có cơ hội giành điểm nếu họ thể hiện được tinh thần chiến đấu và sự tập trung trong xuyên suốt cả trận.

Thông tin lực lượng Thể Công Viettel vs SLNA mới nhất

Ở trận này, Thể Công Viettel sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Popov do đã nhận 3 thẻ. Bên cạnh đó, tiền vệ Hữu Thắng cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Ở bên kia chiến tuyến, SLNA cũng thiệt quân nặng nề khi hậu vệ Hồ Văn Cường dính chấn thương nặng không thể thi đấu.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs SLNA

Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Colonna, Tiến Dũng, Lucao, Phan Tuấn Tài, Paulinho, Nhật Nam, Hoàng Minh, Văn Khang, Wesley Nata, Văn Tú.

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Justin Garcia, Khắc Ngọc, Văn Bách, Nam Hải, Bá Quyền, Văn Lương, Olaha, Reon Moore.

Dự đoán tỷ số trận Thể Công Viettel vs SLNA

Thể Công Viettel chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với SLNA. Xét về tương quan lực lượng, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn. Với phong độ ấn tượng hiện tại, Thể Công Viettel nhiều khả năng sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ.

Dự đoán: 2-0

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn