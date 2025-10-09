Cầu thủ bóng đá 31 tuổi gãy cổ sau va chạm kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Cầu thủ Asamoah đã đập đầu mạnh vào tấm biển cứng bên đường biên sân.

Cầu thủ bóng đá người Togo, Samuel Asamoah, hiện đang chơi cho Guangxi Pingguo, đã gặp chấn thương trong cuộc tranh chấp bóng với tiền vệ đối thủ Zhang Zhixiong của Chongqing Tonglianglong vào ngày Chủ nhật vừa qua. Video ghi lại sự việc cho thấy sau một cú va chạm vai, Asamoah đã đập đầu mạnh vào tấm biển cứng bên đường biên sân.

Các nhân viên y tế ngay lập tức có mặt để sơ cứu, nhưng tình trạng của cầu thủ này được xác định là rất nghiêm trọng.

Chẩn đoán đáng lo ngại và thông báo từ câu lạc bộ

Vào thứ Hai, câu lạc bộ Guangxi Pingguo đã đưa ra một tuyên bố đáng lo ngại, xác nhận Asamoah đã bị gãy nhiều đốt xương ở cổ và tổn thương thần kinh nghiêm trọng, dẫn đến "nguy cơ cao bị liệt nửa người". Liệt nửa người là tình trạng không có khả năng cử động phần dưới cơ thể một cách tự nguyện.

Cầu thủ Samuel Asamoah có nguy cơ cao bị liệt nửa người. (Nguồn: Getty)

Câu lạc bộ cho biết Asamoah đã trải qua ca phẫu thuật và sẽ bỏ lỡ tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải. Thông báo cũng thêm rằng "sự nghiệp của anh cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng".

Đến thứ Tư, câu lạc bộ đã cập nhật tình hình: "Câu lạc bộ bóng đá Guangxi Pingguo chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ và mọi tầng lớp đã quan tâm và ủng hộ Samuel Asamoah. Tiến trình hồi phục của anh ấy sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm tra tiếp theo".

Asamoah, người đã có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Togo, từng dành phần lớn sự nghiệp thi đấu ở Bỉ, sau đó là Romania, trước khi chuyển đến Trung Quốc vào năm 2024.

Lời kêu gọi về tiêu chuẩn an toàn sân cỏ

Chấn thương đáng tiếc của Asamoah một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tiêu chuẩn an toàn đối với các mối nguy hiểm bên lề sân cỏ. Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau cái chết bi thảm của cựu ngôi sao học viện Arsenal, Billy Vigar.

Vigar, 21 tuổi, đã qua đời một cách thương tâm vào tháng trước sau 10 ngày hôn mê do "chấn thương não nghiêm trọng". Anh đã bị thương sau khi va chạm với bức tường bê tông bên sân khi đang thi đấu cho Chichester City tại Giải bóng đá Ngoại hạng Isthmian League.

Sau thảm kịch của Vigar, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã công bố kế hoạch tiến hành đánh giá an toàn đối với các bức tường bao quanh tại các sân vận động không thuộc giải đấu.

"Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá ngay lập tức... tập trung vào sự an toàn của các bức tường bao quanh và ranh giới xung quanh sân trong hệ thống Giải bóng đá quốc gia", một tuyên bố của FA cho biết. Mục tiêu là hỗ trợ các câu lạc bộ xác định và thực hiện các biện pháp bổ sung để "giúp giảm thiểu mọi rủi ro an toàn tiềm ẩn".

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn