Tuyển Việt Nam có đội phó là cầu thủ Việt kiều Pháp

Ban cán sự đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu với Nepal - Ảnh: VFF

Một ngày trước trận lượt đi với Nepal ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 diễn ra ngày 9-10 trên sân Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM), HLV Kim Sang Sik đã công bố ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục được trao băng đội trưởng. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh đảm nhận vai trò đội phó.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ Việt kiều Pháp được giao trọng trách ở đội tuyển quốc gia. Đặc biệt hơn khi Quang Vinh chỉ mới có 1 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong trận thua chủ nhà Malaysia 0-4 ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Cao Pendant Quang Vinh trong buổi tập tối 8-10 của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho trận gặp Nepal - Ảnh: ANH KHOA

Vắng Quang Hải - đội phó đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 - ở đợt tập trung này vì chấn thương là một phần lý do khiến HLV Kim Sang Sik phải bổ sung cầu thủ mới vào ban cán sự.

Nhưng việc chọn Quang Vinh cũng cho thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá cao cậu học trò cả trong và ngoài sân cỏ.

Chọn một cầu thủ Việt kiều mới toanh làm ban cán sự, HLV Kim Sang Sik cho thấy mong muốn Quang Vinh sẽ là cầu nối giữa các cầu thủ Việt kiều ở đội tuyển quốc gia hiện tại hoặc các cầu thủ nhập tịch trong tương lai.

Đội tuyển Việt Nam hiện tại đang có 2 cầu thủ Việt kiều là Cao Pendant Quang Vinh và thủ môn Đặng Văn Lâm (Nga).

Ngoài ra, ông Kim còn có thủ môn Nguyễn Filip (CH Czech) không lên tập trung đợt này và 3 tuyển thủ U23 như Viktor Lê, Vadim Nguyễn (Nga) và Trần Thành Trung (Bulgaria).

Cao Pendant Quang Vinh có ba là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Anh chính thức gia nhập CLB Công An Hà Nội từ tháng 8-2024 và được nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 3-2025.

Trước khi trở về Việt Nam, Quang Vinh từng khoác áo các CLB Sochaux, Quevilly-Rouen (Pháp) và New York Red Bulls (Mỹ). Anh còn từng thi đấu cho U16 và U18 Pháp.

Đặng Văn Lâm từng mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam Dù không nằm trong thành phần ban cán sự, nhưng thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm từng mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thắng Afghanistan 2-0 trên sân Thống Nhất hồi tháng 6-2022.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ