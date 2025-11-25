Bóng đá Malaysia nhận 'đòn trừng phạt' thứ 2

Malaysia đối mặt làn sóng 'tẩy chay' từ nhà tài trợ - Ảnh: FAM

"Nhà tài trợ chính của FAM đã tháo chạy?" - báo Malaysia Stadium Astro giật tít trong một bài viết đăng vào khuya 24-11.

Giới truyền thông Malaysia cho biết Bank Islam, nhà tài trợ lớn của FAM đang xem xét "rút lui" khỏi việc hợp tác với cơ quan đầu não làng bóng đá Malaysia.

Báo chí Malaysia phát hiện ra việc logo của tổ chức ngân hàng này đã "biến mất" khỏi bảng quảng cáo điện tử trong trận đấu vòng loại Asian Cup giữa Malaysia và Nepal hồi tuần rồi.

Không chỉ vậy, logo của ngân hàng này cũng không còn xuất hiện trên trang web chính thức của FAM. Và khi giới truyền thông liên hệ, đại diện Bank Islam từ chối trả lời.

Dù chưa chính thức, giới truyền thông Malaysia đã kết luận rằng FAM vừa mất đi một trong những nhà tài trợ lớn nhất vì vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.

Đây là điều đã được giới chuyên gia lĩnh vực khoa học, tài chính thể thao ở Malaysia dự đoán, sau khi FAM khiến hình ảnh nền bóng đá nước nhà hoen ố nghiêm trọng.

Giáo sư của Đại học Malaya, Sayf Ismail, mô tả động thái này là nỗ lực ban đầu nhằm bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của các nhà tài trợ.

"Bank Islam là một công ty đại chúng niêm yết (PLC), được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Bursa (Malaysia). Họ cam kết với xã hội, họ phải hành động vì những điều tốt đẹp.

Bộ quy tắc đạo đức của công ty phải bác bỏ mọi hình thức gian lận, đặc biệt là gian lận liên quan đến FAM. FAM đã bị FIFA kết tội, và vụ bê bối này trở nên quá rõ ràng.

Là một công ty PLC, tất nhiên họ nghĩ rằng thương hiệu của họ có nguy cơ bị vấy bẩn. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, có một điều khoản cho phép các nhà tài trợ rút lui trong những trường hợp nghiêm trọng, về cơ bản là khi một trong các bên có lỗi", Stadium Astro dẫn lời giáo sư Ismail.

Ngân hàng Islam Bank có mối quan hệ hợp tác lâu dài với FAM, và hai bên vừa mới gia hạn hợp đồng vào giữa năm nay, trong một bản hợp đồng tài trợ kéo dài 2 năm.

Tài chính của FAM trở nên lung lay nghiêm trọng. Vài ngày trước, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh cho biết sẽ tạm thời đóng băng những khoản tiền phân bổ tăng cường cho FAM sau vụ bê bối nhập tịch.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ