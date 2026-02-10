AFC lại khiến bóng đá Malaysia 'dậy sóng'

Tuyển Malaysia nguy cơ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam.

Sau khủng hoảng nội bộ liên quan đến vụ kiện của các cầu thủ nhập tịch, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang trong giai đoạn bị giám sát và đánh giá toàn diện với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Hiệp hội Bóng đá Melayu Malaysia (PBMM), một thành viên liên kết của FAM, mới đây đã gửi thư đề xuất lên AFC nhằm bảo đảm quá trình cải tổ diễn ra theo tinh thần “kiểm soát và cân bằng”.

Trong thư gửi AFC, PBMM đưa ra 2 đề xuất lớn nhằm bảo đảm quá trình cải tổ Liên đoàn bóng đá Malaysia diễn ra minh bạch và khách quan.

Đề xuất đầu tiên là thành lập một Hội đồng giám sát độc lập, gồm các đại diện trung lập không thuộc Ban Chấp hành (Exco) FAM vừa từ chức, có nhiệm vụ theo dõi công tác quản trị và hỗ trợ AFC trong việc giám sát hoạt động điều hành, nhưng không tham gia vào các quyết định chính sách.

Đề xuất thứ 2 là không cho phép các thành viên Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã từ chức tập thể được tái tranh cử trong kỳ bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, trước cả hai đề xuất này, AFC khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của FAM và đã yêu cầu chính Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ tự đứng ra phản hồi.

Ngày 28/1 vừa qua, toàn bộ Ban Chấp hành FAM đã đồng loạt từ chức nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của tổ chức và tránh nhận thêm án phạt nặng từ phía FIFA.

Dự kiến vào ngày 26/2, Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) sẽ có phiên điều trần với bóng đá Malaysia về vấn đề nhập tịch cầu thủ của bóng đá nước này. Nếu kháng cáo thất bại, tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của bảng F đoạt vé tham dự Asian Cup 2027, được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA tiệm cận top 100 trên bảng xếp hạng Thế giới.

Ngược lại, tuyển Malaysia sẽ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA và nguy cơ bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup kỳ kế tiếp.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn