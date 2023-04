Cặp vợ chồng điều hành đường dây sản xuất giấy tờ giả, thu tiền tỷ mỗi tháng

Đáng chú ý, trong thời điểm hệ thống đăng kiểm xe cơ giới thiếu hụt nhân sự, chưa đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân, các đối tượng đã triệt để lợi dụng để sản xuất, cung cấp nhiều giấy chứng nhận kiểm định, tem đăng kiểm xe ô tô; thu lời bất chính mỗi tháng từ 800 đến 1 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã thông tin ban đầu về vụ đường dây mua bán, vận chuyển giấy tờ giả qua dịch vụ bưu chính. Liên quan đến vụ án trên, sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Cục An ninh chính trị nội bộ đã bàn giao hồ sơ vụ án cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi phạm tội trên. Các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Tiệp (SN 1983); Lê Thu Minh (SN 1988, cùng trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông); Nguyễn Văn Thành (SN 1998, ở tại Nhân Chính); Chung Thị Linh (SN 2001) và Nguyễn Đức Trung (SN 1994, cùng ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Anh Tiệp tiến hành các thao tác sản xuất giấy tờ giả tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Cục An ninh chính trị nội bộ có thông tin về đường dây sản xuất giấy tờ giả, lợi dụng dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển giấy tờ giả. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, các đối tượng triệt để lợi dụng các sơ hở của dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng để hoạt động phạm tội, thu lợi bất chính.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đối tượng gửi hàng qua nhiều khâu trung gian; thường xuyên thay đổi nơi gửi, sử dụng nhiều người để giao dịch tại nhiều bưu cục của các doanh nghiệp bưu chính. Đối tượng đồng thời tạo nhiều tài khoản của rất nhiều doanh nghiệp bưu chính công nghệ bằng cách kích hoạt nhiều sim “rác” của nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để đăng ký tài khoản, sau đó hủy ngay sim để xóa dấu vết.

Hai đối tượng Chung Thị Linh và Nguyễn Đức Trung.

Đáng chú ý, đặc biệt nguy hiểm hơn là việc các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân giả để đăng ký tài khoản ngân hàng (sử dụng căn cước công dân của người khác hoặc thay ảnh vào căn cước công dân của người khác), lợi dụng việc cho phép mở tài khoản bằng phương thức điện tử, không cần phải đến phòng giao dịch để kiểm tra căn cước công dân, đối chiếu nhận dạng... để mở tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính từ hoạt động sản xuất, mua bán giấy tờ giả.

Theo thông tin các trinh sát nắm được, đường dây này sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả có quy mô lớn. Hành vi phạm tội của đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến ANTT. Từ tình hình trên, Cục An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xây dựng kế hoạch đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua rà soát, các trinh sát Cục An ninh chính trị nội bộ đã dựng được chân dung của 5 đối tượng nghi vấn gồm vợ chồng Tiệp, Minh; Thành và cặp đôi Linh, Trung. Trong số đó, Tiệp có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội sản xuất giấy tờ giả.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Sau một thời gian trinh sát, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ đã xác định được vị trí nơi vợ chồng Minh, Tiệp sản xuất giấy tờ giả tại 1 căn hộ, trong toà nhà CT 6B, chung cư Xa La, Kiến Hưng, Hà Đông.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Vào 19h ngày 1/3, Ban chuyên án đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt quả tang Nguyễn Anh Tiệp, khi đang mang 53 loại giấy tờ giả gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, 6 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe…

Khám xét khẩn cấp căn hộ của Tiệp, lực lượng chức năng thu giữ 19 thiết bị, máy móc dùng để phục vụ hoạt động sản xuất giấy tờ giả; 3 máy khắc dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 42 giấy tờ giả thành phẩn và hơn 7 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Mở rộng đấu tranh Cục An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành khám xét căn nhà tại khu đô thị Kiến Hưng Luxury, phường Kiến Hưng. Tại nhà của vợ chồng Tiệp, Minh đã thu giữ 300 phôi, thẻ nhựa…

Cùng thời điểm này, Cục An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức 7 mũi công tác, đồng loạt triển khai triệu tập các đối tượng có liên quan gồm: Minh, Thành, Linh và Trung… Kết quả khám xét, Cục An ninh chính trị nội bộ phát hiện thêm 1 cơ sở sản xuất giấy tờ tại phòng trọ của đối tượng Thành tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân; thu giữ 5 thiết bị, máy móc; 11 con dấu của cơ quan, tổ chức; 117 giấy tờ giả thành phẩm cùng hơn 1 nghìn phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Kết quả khám xét đã thu giữ 24 thiết bị để sản xuất giấy tờ giả (máy vi tính, máy in màu, máy in thẻ, máy scan, máy cán màu, máy cắt phôi, máy ép platics, máy ép thẻ, máy ép thủ công, điện thoại di động, máy tính bảng...), 3 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 768 giấy tờ giả thành phẩm (Căn cước công dân gắn chíp, giấy triệu tập của cơ quan công an, tem đăng kiểm ô tô, giấy chứng nhận sử dụng đất, giấy chứng nhận CAND...); 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả (Bằng tốt nghiệp đại học, thẻ căn cước công dân, bằng lái xe, giấy chứng nhận sử dụng đất...)

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Vì hám lời, đồng thời nắm bắt được nhu cầu của các đối tượng trên không gian mạng, từ năm 2018, Tiệp bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu, mua thiết bị để sản xuất các loại giấy tờ giả. Sau đó, từ năm 2019, Tiệp cùng vợ là Minh bắt đầu sản xuất giấy tờ giả tại căn nhà tại phường Kiến Hưng. Đối tượng sử dụng các máy móc hiện đại như máy khắc con dấu bằng laze, máy cán màu, máy in mầu, máy ép thẻ…

Hàng hoá được sản xuất theo đơn đặt hàng trên mạng; thu lời mỗi tháng từ 800 đến 1 tỷ đồng. Trong đường dây phạm tội này, Thành là đối tượng trực tiếp sản xuất giấy tờ giả theo chỉ đạo của vợ chồng Tiệp, Minh; đồng thời là đối tượng giao, nhận giấy tờ giả cho các mắt xích khác trong đường dây, trong đó có Linh và Trung; hưởng lợi 30 triệu đồng/tháng. Về phần, Linh và Trung, sau khi nhận hàng, hai đối tượng sẽ đóng giấy tờ giả, trà trộn vào các hàng hoá thông thường để gửi đến người mua, qua dịch vụ các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính…

Hiện, vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn