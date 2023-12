Cặp tình nhân ngày phụ quán cơm, tối chở nhau đi cướp điện thoại

Hai chiếc điện thoại tang vật vụ án

Ngày 7-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ P.V.T. (18 tuổi, ngụ quận 10) và H.T.N.Tr. (17 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 21h50 ngày 4-12, chị T. khi đang đi xe ôm công nghệ đến đoạn đường Lý Tự Trọng (đoạn gần với đường Thái Văn Lung) thì bất ngờ bị đôi nam nữ chở nhau trên xe máy áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát về hướng đường Chu Mạnh Trinh. Sau đó chị T. đến công an trình báo sự việc.

Trong khi đang tích cực truy xét đối tượng cướp giật của chị T. thì tối hôm sau (5-12), Công an phường Bến Nghé tiếp tục nhận được trình báo của chị B.N.T.V. (22 tuổi) bị đôi nam nữ cùng đi xe máy giật một điện thoại đắt tiền khi đang xem Google Maps ở đoạn đường Lê Duẩn.

Ban chỉ huy Công an quận 1 chỉ đạo Công an phường Bến Nghé phối hợp Đội cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là đôi nam nữ đi xe máy hiệu Suzuki Satria. Lần theo dấu vết, chiều 6-12, trinh sát phát hiện T. chạy xe máy trên đường nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận cùng người yêu là Tr. ban ngày phụ bán quán cơm, ban đêm đi giật điện thoại. Cả hai thừa nhận gây ra hai vụ cướp giật táo tợn nói trên. Cơ quan công an cũng đã thu hồi tang vật, trả lại cho bị hại.

Tác giả: ĐAN THUẦN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ