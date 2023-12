2 người đàn ông truy đuổi, 'tung cước' hạ gục tên cướp túi xách

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 27/11, tại Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Khi nghe thấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người phụ nữ vọng khắp đường phố: "Ai đó cứu giúp! Bắt kẻ trộm", Wang Xiaoxiao, trong quá trình giao hàng và Tang Longfei, một người dân đã không ngần ngại lao tới trợ giúp.

Phát hiện nạn nhân chạy bộ, Tang nhanh chóng chạy xe đến chở người phụ nữ rồi đuổi theo tên cướp. Trong khi Wang nhận thấy việc giao hàng của mình có nguy cơ bị trễ nhưng anh vẫn quyết định tham gia truy đuổi.

Thể hiện tinh thần đồng đội và quyết tâm đáng nể, hai người đàn ông này khéo léo di chuyển trên những con phố đông đúc, qua mặt tên trộm ở mọi ngã rẽ. Trong thời điểm quan trọng, Wang nhảy khỏi xe rồi chớp lấy cơ hội hoàn hảo tung ra một cú đá bay cực mạnh, khiến tên trộm choáng váng. Tang khéo léo áp sát từ phía sau giúp Wang khuất phục tên cướp. Toàn bộ màn rượt đuổi gay cấn này đã được camera giám sát trên đường phố ghi lại.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu hồi số tiền 200 Nhân dân tệ bị đánh cắp và bắt giữ nghi phạm.

Tên trộm phải đối mặt với lệnh giam giữ hành chính 7 ngày.

Cảnh sát địa phương đã khen thưởng Tang và Wang vì hành động dũng cảm của họ. Wang, người hùng giao hàng khiêm tốn chia sẻ với cảnh sát rằng dù việc giao hàng bị chậm trễ nhưng khách hàng của anh khi biết vụ việc đã ca ngợi hành động anh hùng của anh.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn