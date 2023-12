Bắt giữ tên cướp buộc nữ nạn nhân cởi đồ, chụp ảnh khỏa thân

Khoảng 2h30 ngày 29/11, chị T.T.Q.N (SN 2001, quê Quảng Trị), vừa đi làm về đến phòng trọ tại K249/20 Hà Huy Tập (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thì có một thanh niên lạ mặt lao tới, kề dao vào cổ chị yêu cầu đưa tiền. Khi chị N trả lời không có tiền thì đối tượng yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra tài sản.

Khi thấy bên trong cốp xe không có gì, đối tượng buộc chị N mở ứng dụng Internet Banking trên điện thoại để hắn xem số dư rồi giật lấy điện thoại, chuyển số tiền 1,2 triệu đồng có trong tài khoản của chị N vào tài khoản của hắn ta, sau đó cướp luôn chiếc điện thoại này trước khi tẩu thoát.

Trong khi lực lượng Công an đang điều tra truy xét thì khoảng 0h25 ngày 30/11, một vụ cướp khác đã xảy ra tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân lần này là chị N.T.T.V (SN 1994, quê Đắc Lắk, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Các trinh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong.

Vào thời điểm trên, chị V vừa đi làm về đến nhà trọ trên đường An Thượng 7 thì có một đối tượng mặc đồ đen, đeo khẩu trang xông vào dùng dao khống chế đưa chị V đi ra lối thoát hiểm phía sau dãy trọ và cướp số tiền 3 triệu đồng trong túi chị. Tiếp đó, đối tượng cũng yêu cầu chị V mở mật khẩu điện thoại và tài khoản ngân hàng rồi chuyển toàn bộ số tiền 4,7 triệu đồng vào tài khoản của hắn.

Táo tợn hơn, đối tượng còn yêu cầu chị V cởi hết quần áo để chụp ảnh rồi buộc nạn nhân nằm xuống và sàm sỡ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Thời điểm xảy ra vụ việc giữa đêm khuya, không có ai hỗ trợ, nhưng chị V đã dũng cảm chống lại. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị V đã giật được con dao và làm đối tượng bị thương ở bàn trái khiến hắn bỏ chạy. Trong lúc giằng co, chị V cũng bị thương ở chân và một số vết trầy xước trên người.

Mô tả của chị V và trích xuất camera cho thấy, đối tượng gây án có cùng đặc điểm với thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản của chị N ngày hôm trước tại quận Thanh Khê. Đó là một thanh niên cao khoảng 1m7, nói giọng Quảng Nam - Đà Nẵng, đi xe máy biển số 92...

Nhận thấy đây là sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, gây bất an trong nhân dân, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các quận Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn tập trung truy xét, đồng thời cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, đặc điểm nhận dạng của đối tượng để người dân phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Đến gần 16h ngày 1/12, lực lượng Công an đã làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Phong (SN 2000, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là thủ phạm gây ra 2 vụ cướp táo tợn nói trên tại một nhà trọ trên đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bước đầu Phong khai nhận không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài nên đã liều lĩnh thực hiện 2 vụ cướp tài sản như đã nói ở trên.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn