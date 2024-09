Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập, Cục CSGT thông báo khẩn cấm các phương tiện lưu thông cả 2 chiều

Ngày 10-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, khu vực Km191 đến Km191+500 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập cả 2 chiều đường, các phương tiện đi vào không đảm bảo an toàn. Do vậy, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức cầm đường không cho các phương tiện đi theo cả 2 chiều đến khi đảm bảo an toàn mới tiếp tục cho phương tiện đi.

Theo đó, đề nghị Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Đội cao tốc số 3 tổ chức cấm đường ngay đầu vào cao tốc, hướng dẫn cho các phương tiện đi theo tuyến QL1A về phía Nam.

Đoàn xe nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngập úng

Đội Cảnh sát giao thông số 8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an huyện Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên (Hà Nội) phối hợp phân luồng các điểm ra cao tốc theo cả chiều Cầu giẽ về Hà Nội và ngược lại.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, phối hợp với công an các huyện trên tuyến, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam, Ninh Bình hỗ trợ phân luồng giảm bớt các phương tiện đi vào cao tốc theo chiều về Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

