Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

Pháp luật

Thời gian qua Công an Nghệ An bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc của nạn nhân. Mới nhất, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi này.