3 cây cổ nhân chuộng trồng trong nhà: Một gốc trấn gia, bốn mùa xanh tốt, trăm năm an cư

Ngày nay, khi nhắc đến cây trồng trong nhà, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới kim tiền, lưỡi hổ hay phát tài... Tuy nhiên, nếu nhìn lại những ngôi nhà cổ, phủ đệ hay thư phòng của tầng lớp nho sĩ ở Đông Á, sẽ thấy một danh sách rất khác. Người xưa ít chạy theo những cái tên mang ý nghĩa may mắn mà chú trọng vẻ đẹp lâu bền, sự thanh nhã và cảm giác thư thái mà cây mang lại. Theo thời gian, nhiều loài cây còn trở thành một phần của không gian sống, chứng kiến nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.

1. Chi tử - hương thơm kín đáo làm nên sức hút

Chi tử (Gardenia jasminoides) là một trong những loài cây xuất hiện từ rất lâu trong sân vườn và không gian sống của người Á Đông. Cây không cao lớn nhưng có tán lá xanh đậm quanh năm, hoa trắng ngà với hương thơm dịu, thường nở vào cuối xuân và đầu hè. Điều thú vị là hương của chi tử không quá nồng mà lan tỏa từ từ, vì vậy người xưa thường đặt gần hiên nhà, cửa sổ hoặc thư phòng để mùi hương theo gió len vào từng góc nhỏ. Ngoài giá trị làm cảnh, quả chi tử còn được dùng trong y học cổ truyền và làm màu tự nhiên cho thực phẩm ở nhiều quốc gia châu Á. Chính sự kết hợp giữa hoa, lá và công dụng thực tế khiến loài cây này được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Một cây chi tử được chăm sóc tốt có thể sống hàng chục năm, càng lâu năm tán càng cân đối và cho nhiều hoa hơn.

2. Lạp mai - loài hoa nở khi nhiều cây còn ngủ đông

Nếu chi tử nổi bật nhờ hương thơm mùa hè thì lạp mai (Chimonanthus praecox) lại được yêu mến bởi khả năng nở hoa vào thời điểm hiếm loài cây nào khoe sắc. Những bông hoa nhỏ màu vàng sáp xuất hiện giữa mùa đông, tỏa mùi thơm thanh khiết ngay trên những cành gần như trơ lá. Chính đặc điểm này đã khiến lạp mai trở thành hình ảnh quen thuộc trong hội họa, thơ ca và nghệ thuật bonsai của Trung Quốc, Nhật Bản suốt nhiều thế kỷ. Trong các ngôi nhà truyền thống, lạp mai thường được trồng trong chậu lớn đặt ở khoảng sân trong hoặc gần nơi tiếp khách. Khi mùa đông đến, chỉ vài cành hoa cũng đủ tạo điểm nhấn cho cả không gian. Loài cây này sinh trưởng khá chậm nhưng bền, tuổi thọ cao và càng nhiều năm tuổi, thân cây càng có vẻ cổ kính. Đó cũng là lý do nhiều gia đình xem một gốc lạp mai lâu năm như tài sản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Hải đường - vẻ đẹp sang trọng nhưng không phô trương

Hải đường từ lâu đã gắn với những khu vườn cổ và biệt phủ của tầng lớp khá giả. Khác với nhiều loài hoa chỉ rực rỡ trong thời gian ngắn, hải đường gây ấn tượng nhờ tán lá xanh bóng quanh năm, dáng cây gọn gàng và những bông hoa lớn có màu đỏ, hồng hoặc trắng nở vào cuối đông, đầu xuân. Chính sự kết hợp giữa lá và hoa giúp cây vẫn giữ được vẻ đẹp ngay cả khi chưa đến mùa nở. Nhiều nghệ nhân bonsai lựa chọn hải đường bởi cây chịu cắt tỉa tốt, dễ tạo dáng và có thể sống rất lâu nếu được chăm sóc đúng cách. Trong các ngôi nhà truyền thống, một chậu hải đường đặt ở phòng khách hoặc hiên nhà vừa tạo điểm nhấn cho không gian, vừa thể hiện thú chơi cây cảnh tao nhã của gia chủ. Đến nay, đây vẫn là một trong những loài cây được giới yêu cây cảnh lâu năm đánh giá cao nhờ giá trị thẩm mỹ bền vững hơn là yếu tố theo trào lưu.

Dù mỗi loài cây đều gắn với những câu chuyện và biểu tượng riêng trong văn hóa Á Đông, giá trị lớn nhất của chúng vẫn nằm ở vẻ đẹp tự nhiên và khả năng đồng hành cùng ngôi nhà trong nhiều năm. Một gốc cây khỏe mạnh, được chăm sóc cẩn thận và lớn lên theo thời gian luôn mang đến cảm giác bình yên, gần gũi – điều mà người xưa vẫn luôn coi là nền tảng của một mái ấm bền vững.

Tác giả: Thư Hân

Nguồn tin: phunumoi.net.vn