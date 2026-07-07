Khoai Lang Thang bị 'đánh bản quyền' ảnh đại diện của chính mình

Trưa 7/7, travel blogger, nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang bất ngờ thay ảnh đại diện trên trang Facebook sau hơn 5 năm sử dụng. Đây là tấm ảnh cận mặt với nụ cười đặc trưng, đã gắn liền với hình ảnh của anh trên mạng xã hội từ năm 2021.

Hình ảnh đại diện được Khoai Lang Thang sử dụng từ năm 2021.

Chia sẻ với người theo dõi, Khoai Lang Thang cho biết anh phải cập nhật ảnh đại diện sau khi Facebook bất ngờ thông báo tấm ảnh cũ bị gỡ vì vi phạm bản quyền. Điều này khiến anh bối rối vì đây chính là ảnh chân dung của bản thân, đã sử dụng trong nhiều năm mà không gặp vấn đề nào trước đó.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra khó hiểu khi một bức ảnh "chính chủ" lại bị nền tảng thông báo vi phạm bản quyền.

Trong vài năm gần đây, hình ảnh này của Khoai Lang Thang xuất hiện với tần suất dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không chỉ được các trang tổng hợp chia sẻ lại, gương mặt của anh còn thường xuyên bị sử dụng để tạo các sản phẩm bằng AI, ghép mặt vào video hoặc làm ảnh đại diện cho nhiều tài khoản.

Thậm chí, trên Facebook và TikTok còn xuất hiện không ít tài khoản sử dụng những cái tên gần giống "Khoai Lang Thang", dễ khiến người xem nhầm lẫn với tài khoản chính thức. Một số người cho rằng việc hình ảnh bị sao chép, sử dụng trên diện rộng có thể khiến hệ thống kiểm duyệt bản quyền của nền tảng gặp nhầm lẫn.

Theo hướng dẫn về bản quyền của Meta (đơn vị sở hữu Facebook), nền tảng có thể gỡ nội dung khi nhận được báo cáo vi phạm bản quyền hợp lệ từ chủ sở hữu quyền hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp người dùng cho rằng nội dung bị gỡ do nhầm lẫn hoặc xác định sai, họ có thể gửi phản hồi khiếu nại (counter-notification) để yêu cầu Meta xem xét và khôi phục nội dung.

Khoai Lang Thang trong chuyến đi Nhật Bản năm 2025.

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương (35 tuổi, quê Bến Tre cũ, nay là tỉnh Vĩnh Long). Trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017, anh từng là kỹ sư thiết kế. Các video của anh ghi dấu ấn nhờ phong cách kể chuyện mộc mạc, hình ảnh chỉn chu và hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực khắp Việt Nam cũng như nhiều quốc gia.

Khoai Lang Thang từng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng dành cho nhà sáng tạo nội dung số. Hiện anh sở hữu khoảng 3,46 triệu người đăng ký trên YouTube, 3,5 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 4,5 triệu người theo dõi trên Facebook.

Tác giả: Nhật Ánh

Ảnh: Khoai Lang Thang

Nguồn tin: znews.vn