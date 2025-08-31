Cận cảnh xe tăng T-90S hiện đại nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp

Xe tăng T-90S - dòng xe hiện đại bậc nhất của Binh chủng Tăng thiết giáp - đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Xe tăng T-90S - "Nắm đấm thép” của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Video: Minh Chiến

"Nắm đấm thép" của Quân đội Nhân dân Việt Nam - Xe tăng T-90S - đã thu hút sự chú ý của khách tham quan triển lãm. Đây cũng là dòng xe tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Binh chủng Tăng thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam được trang bị hai biến thể xe tăng T-90 gồm T-90S và phiên bản xe chỉ huy T-90SK do tập đoàn Uralvagonzavod của Nga chế tạo.

Là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu của Liên bang Nga và trên thế giới, T-90 nổi tiếng ở sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp.

Xe tăng T-90S trưng bày tại triển lãm thành tựu đất nước

Với trọng lượng 46,5 tấn, T-90S được trang bị giáp phản ứng nổ tiên tiến, giúp tăng khả năng phòng vệ khi đối phương tấn công. Với kíp xe ba người, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, T-90S khẳng định vị thế và sức mạnh vượt trội của lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Về tổ hợp vũ khí và hệ thống điều khiển hỏa lực, xe sở hữu pháo nòng trơn 125mm, với cơ số đạn là 40 viên, có thể bắn cả đạn pháo lẫn tên lửa chống tăng, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bằng đo xa, đảm bảo khả năng tác xạ nhanh chóng, chính xác.

Xe tăng T-90S còn được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm; Súng máy phòng không Kord cỡ nòng 12,7 mm. Hệ thống điều khiển hỏa lực gồm kính ngắm, quan sát của pháo thủ và trưởng xe; máy tính đường đạn, hệ thống ổn định, tổ hợp điều khiển tên lửa và thiết bị tự động bám mục tiêu.

Về hệ thống phòng vệ, xe được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động, hệ thống phòng vệ thụ động. Bên cạnh đó, còn có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn.

Xe tăng T-90S có kíp lái gồm 3 người

Đây là dòng xe tăng hiện đại nhất được biên chế cho Binh chủng Tăng thiết giáp

Xe được trang bị hệ thống vũ khí, hỏa lực mạnh, có tính chiến đấu cao

T-90 nổi tiếng ở sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh mẽ, khả năng cơ động và hệ thống giáp bảo vệ đa lớp

T-90 và các biến thể như T-90S, T-90SK được coi là dòng xe tăng có khả năng tấn công và bảo vệ hàng đầu thế giới.

Ngoài các loại đạn pháo tăng uy lực thì xe tăng T-90S còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng 9M119M Refleks bắn qua nòng pháo chính có khả năng tấn công chính xác cao ở phạm vi tới 5 km và khả năng xuyên phá 950 mm giáp thép. Đây là vũ khí lợi hại của xe tăng T-90S trên chiến trường.

Pháo chính nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 mm được trang bị hệ thống ổn định tầm hướng 2E42-4 và hệ thống nạp đạn tự động mới nhất giúp xe tăng T-90S có tốc độ bắn cao

Kết hợp với đó là súng máy song song PKT 7,62 mm, súng máy phòng không 12,7 mm cung cấp hỏa lực các tầm, các hướng cho phương tiện trong chiến đấu.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động