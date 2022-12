Đoạn clip được camera hành trình ô tô phía sau ghi lại cho thấy những kiện cỏ khô rơi xuống đường và đè nên nóc xe ô tô trắng đi ở làn đường đối diện.

Truyền thông địa phương đưa tin phần trước của chiếc xe trắng bị móp và kính chắn gió bị hư hỏng. Rất may tai xế không bị thương sau vụ tai nạn.

Đây là khoảnh khắc gây sốc khi những kiện cỏ khô rơi từ xe tải xuống một chiếc ô tô đang lao tới ở Thái Lan. Nguồn: Newsflare.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn