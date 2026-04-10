Cận cảnh vườn xoài trĩu quả trong cơ ngơi 3.000m2 của 'Người đẹp Tây Đô'

Sau khi giải nghệ, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh chọn cuộc sống bình yên trong biệt thự nhà vườn 3.000m2 ở Bình Dương (cũ), nay là TP HCM. Ảnh: FB Trần Việt Trinh
Mới đây, cựu diễn viên điện ảnh chia sẻ nhiều video về khu vườn ngập tràn hoa trái khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Ảnh chụp màn hình
Đặc biệt, trong khu vườn rộng rãi, Việt Trinh trồng đến 30 gốc xoài. Ảnh chụp màn hình
Người đẹp cho biết mua những cây xoài lớn sẵn, về trồng có trái. Ảnh chụp màn hình
Xoài Thanh Ca - loại xoài gắn với tuổi thơ của Việt Trinh, chiếm số lượng lớn nhất trong vườn. Ảnh chụp màn hình
Những trái xoài lủng lẳng trông thích mắt. Ảnh chụp màn hình
Bên cạnh đó, khu vườn còn có xoài tứ quý, xoài cát Hòa Lộc, xoài Úc...Ảnh chụp màn hình
Việt Trinh chưa trồng được xoài Đài Loan, xoài tượng, xoài Thái... Ảnh chụp màn hình
Trái xoài to, căng mọng. Ảnh chụp màn hình
Thu hoạch xoài là niềm đam mê khó tả, mang lại niềm vui cho "người đẹp Tây Đô". Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn