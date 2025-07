Camera an ninh Trung Quốc có thể 'zoom tới Mặt trăng'?

Mẫu camera Dahua PTZ85848 có khả năng phóng to tốt, nhưng không thể soi rõ Mặt trăng chỉ bằng ống kính quang học. Ảnh: Dahua.

Gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền một bài đăng khẳng định một loại camera an ninh mang tên “Dahua PTZ85848” có khả năng "zoom" tới Mặt trăng, kèm theo hình ảnh minh họa đầy ấn tượng.

Theo người đăng tải, chiếc camera này sở hữu khả năng ghi lại chi tiết bề mặt Mặt trăng. Thông tin này đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi về tính xác thực.

Chiếc camera được đề cập là một trong những sản phẩm cao cấp của nhà cung cấp giải pháp giám sát an ninh Dahua Technology. Theo thông tin chính thức từ trang chủ của Dahua, tên đầy đủ của mẫu camera này là “Dahua Ultra AI Series 8MP 48x Starlight IR PTZ AI Network Camera” (DH-PTZ85848-HNF-PA-FL).

Video cho thấy khả năng Zoom ấn tượng của Dahua PTZ85848.

Thông số kỹ thuật của chiếc camera khá ấn tượng. Thiết bị có độ phân giải 8 megapixel (4K), khả năng zoom quang học 48x cho phép phóng đại vật thể ở khoảng cách xa mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh.

Bên cạnh đó, công nghệ Starlight hỗ trợ quan sát rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera còn được trang bị tầm nhìn hồng ngoại lên tới 500 mét, phục vụ việc giám sát trong môi trường thiếu sáng. Ngoài ra, tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) tích hợp hỗ trợ các chức năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, đếm người, và bảo vệ chu vi.

Một điểm cần lưu ý là chiếc camera này có giá thành không thấp. Với mức giá 3.000 USD (khoảng hơn 75 triệu Đồng), đây là sản phẩm hướng đến các dự án giám sát chuyên nghiệp hoặc những khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh và khả năng giám sát đặc thù.

Tuy sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, khả năng "zoom đến Mặt trăng" như trong video của Dahua PTZ85848 là điều không thể.

Khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng lên tới khoảng 384.400 km. Ngay cả những kính thiên văn chuyên dụng, với khả năng phóng đại hàng trăm đến hàng nghìn lần, cũng chỉ có thể quan sát bề mặt Mặt trăng với những chi tiết nhất định.

Do đó, hình ảnh Mặt trăng được cho là "zoom rõ nét" từ camera này nhiều khả năng đã có sự can thiệp của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao chất lượng hoặc là kết quả của việc chỉnh sửa kỹ thuật số.

Khả năng "zoom đến Mặt trăng" của một chiếc camera an ninh thực chất chỉ là một cách diễn đạt cường điệu, nhằm làm nổi bật khả năng phóng đại vượt trội của thiết bị.

Tuy vậy, theo một số video được chính Dahua công bố và những đánh giá từ cộng đồng người dùng, các mẫu camera cao cấp của hãng có khả năng zoom rất đáng kinh ngạc. Chúng có thể phóng to các vật thể ở khoảng cách hàng trăm mét một cách rõ nét, cho phép nhận diện chi tiết khuôn mặt hoặc biển số xe từ xa.

Camera Dahua có thể phóng đại đến căn nhà trên đỉnh núi mà mắt thường gần như không thể thấy. Ảnh: Dahua.

Tất cả là nhờ vào công nghệ zoom quang học. Về bản chất, zoom quang học là cơ chế điều chỉnh tiêu cự của ống kính nhằm phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh mà không làm giảm chất lượng.

Điều này khác biệt với zoom kỹ thuật số (digital zoom), vốn chỉ phóng đại các điểm ảnh (pixel) đã có sẵn, dẫn đến tình trạng hình ảnh bị vỡ hoặc mờ. Ngược lại, zoom quang học hoạt động thông qua việc di chuyển các thấu kính bên trong, giúp thu nhận được nhiều ánh sáng và thông tin chi tiết hơn từ vật thể ở xa.

Dahua Technology, được thành lập vào năm 2001, hiện là một trong những nhà cung cấp giải pháp giám sát video lớn trên toàn cầu. Doanh nghiệp này nổi bật nhờ công nghệ hiện đại, cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ camera an ninh, đầu ghi hình, hệ thống quản lý video cho đến các giải pháp thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn