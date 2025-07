Cạm bẫy mua bán người qua mạng, đưa vào công ty lừa đảo ở Campuchia

Cũng tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng tiếp nhận 410 công dân Việt Nam trở về từ Campuchia. Đây là số người Việt Nam mà cơ quan chức năng Campuchia đã tạm giữ trong quá trình kiểm tra hành chính khu vực Casino và Resort thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Riêng, do nghi vấn vi phạm xuất, nhập cảnh trái phép và lao động trái phép.

Cán bộ Công an lấy lời khai của nữ công dân được trao trả từ Campuchia.

Qua xác minh, sàng lọc, cơ quan Công an phát hiện trong số người này có hơn 300 người xuất cảnh trái phép qua địa bàn các tỉnh biên giới. Trong đó, có 15 trường hợp có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo qua mạng xã hội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục khai thác, đấu tranh số đối tượng này, phát hiện 5 đối tượng có quyết định truy tìm, 1 đối tượng có lệnh bắt tạm giam, 4 đối tượng có quyết định truy nã của Công an các tỉnh, thành phố.

Chị C.T.N (SN 1998, ngụ phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), một nạn nhân của bọn buôn người vừa được giải cứu. Sau khi được giải thoát về nhà, chị N chua xót nói: "Nghe công việc bên đó hấp dẫn, lương cao hơn bên đây rất nhiều, ai cũng ham... Cũng là làm việc mà lương người ta đến 800 - 900 USD/tháng. Thấy hơn rất nhiều tất nhiên em phải làm rồi. Tuy nhiên, qua đó thì bọn em bị chúng ép làm việc, giam cầm, đánh đập…".

Còn chị N.T.X.N. (SN 1999, ngụ xã Phước Thạnh, Tây Ninh), một nạn nhân khác được giải thoát trong đợt này, đắng lòng: "Em muốn thử vận may nên quyết định qua đó (Campuchia) làm việc, biết đâu được thay đổi tốt hơn. Nào ngờ, suýt chút đổi mạng luôn. Chỉ hy vọng mấy anh Công an bắt được hết bọn chúng bên đó, để giải cứu hết những người bị bán sang xứ người và bị đánh đập, bóc lột…".

Lực lượng chức năng phân loại các công dân được trao trả.

Các đối tượng bị chúng mua bán phần lớn là phụ nữ, đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Song, họ - những nạn nhân của tội phạm mua, bán người đang bị đẩy vào hố đen của sự tuyệt vọng. Có người may mắn trốn thoát, tìm đường trở về Việt Nam, có người được lực lượng chức năng giải cứu. Tuy nhiên, cũng có người vĩnh viễn không còn cơ hội quay trở về.

Đáng lưu ý, có trường hợp đối tượng từng là nạn nhân của "việc nhẹ, lương cao". Sau đó, nạn nhân lại trở thành đối tượng lừa mua bán người xuyên quốc gia. Nguyễn Văn Tâm (SN 1996), Nguyễn Ái Vi (SN 2001, cùng ngụ ở tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1993, ngụ TP Cần Thơ) đều bị bắt về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Tâm và Vi sống chung như vợ chồng tại tỉnh An Giang. Hai năm trước, cả hai từng làm việc trong một công ty game lừa đảo tại Campuchia do người Trung Quốc điều hành.

Tại đây, Tâm và Vi quen biết với Trang, là người trực tiếp đứng ra nhận người, bán vào công ty. Theo thỏa thuận, khi giới thiệu thành công 1 người thì Trang trả cho Tâm và Vi 300 USD. Từ đó, Vi và Tâm quay về Việt Nam, sử dụng mạng xã hội để đăng tin tuyển dụng, hứa hẹn việc nhẹ, lương cao từ 800 - 900 USD/ tháng, không nợ chi phí xuất cảnh, để nhằm dụ dỗ người dân sang Campuchia. Bằng thủ đoạn trên, nhóm này đã lừa bán trót lọt 7 nạn nhân tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh và Tây Ninh. Trong số đó có một nạn nhân là trẻ em dưới 16 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh.

Tỉnh Tây Ninh giáp biên giới Campuchia nên hoạt động mua bán người sang các casino, cơ sở game, công ty kinh doanh trực tuyến do người nước ngoài làm chủ diễn biến hết sức phức tạp. Trong hàng ngàn người Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia, nhiều trường hợp bị dụ dỗ, lừa gạt xuất cảnh trái phép rồi bị cưỡng bức lao động, ép hoạt động lừa đảo trên mạng. Nhiều nạn nhân trở thành món hàng bị mua, bán qua lại nhiều lần.

Đối tượng là nạn nhân cũng mở rộng không chỉ là phụ nữ, nam giới mà còn có cả trẻ em. Chỉ cần thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế và tin vào lời dụ dỗ ngon ngọt mà nhiều người bỗng trở thành con mồi của tội phạm buôn bán người, nên tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ cần hết sức nêu cao cảnh giác.

Tác giả: T.Nhung-N.Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân