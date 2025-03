Phá đường dây mua bán người dưới hình thức bóc lột tình dục

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã có cảnh báo người dân về các thủ đoạn phạm tội của những đối tượng mua bán người, tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết cộng thêm "nhẹ dạ cả tin" nên vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy các đối tượng.

Tại nơi đất khách, các nạn nhân phải chịu nhiều đau đớn, tủi cực khi phải làm các công việc không như cam kết với môi giới. Nhiều người thậm chí phải làm "nô lệ tình dục" nếu không sẽ gánh một khoản nợ lớn không biết đến bao giờ mới trả hết.

Mới đây, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng: Lê Thị Ánh Sương, SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy và Lê Thị Giang, SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, để điều tra về hành vi mua bán người.

2 đối tượng Lê Thị Giang và Lê Thị Ánh Sương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có một đường dây đưa người đi xuất khẩu lao động sang đất nước Kuwait để hoạt động mại dâm. 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án này là Lê Thị Ánh Sương và Lê Thị Giang đang sống và làm việc tại đất nước này. Cả hai thường đăng bài lên facebook tuyển người đi Úc lao động.

Nắm được thông tin đối tượng cầm đầu về Việt Nam qua đường hàng không, ban chuyên án đã thành lập 7 tổ công tác để đấu tranh. Đối tượng cầm đầu và những người liên quan được triệu tập đến cơ quan công an. Tại đây, Lê Thị Giang và Lê Thị Ánh Sương thừa nhận hành vi của mình.

Theo khai nhận ban đầu, khi tìm được người có nhu cầu, các đối tượng làm thủ tục đưa nạn nhân qua đất nước Kuwait, bước đầu làm giúp việc, nhưng sau đó ép buộc các nạn nhân hoạt động mại dâm. Nếu không đồng ý, các nạn nhân bị 2 đối tượng bắt hoàn trả tiền sinh hoạt và khoản nợ để xuất cảnh, từ 100 đến 150 triệu đồng.

Vì không có tiền trả nợ, các nạn nhân buộc phải làm gái mại dâm theo yêu cầu của các đối tượng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định, từ khoảng tháng 01/2024 đến tháng 02/2025 có tổng cộng 07 nạn nhân, trong đó 06 nạn nhân trú tại tỉnh Quảng Bình và 01 nạn nhân trú tại tỉnh Thanh Hóa có hành vi bán dâm tại Kuwait dưới sự điều hành của Sương và Giang.

Từ vụ việc trên, Thiếu tá Nguyễn Quang Phúc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: "Qua sự việc trên thì cảnh báo người dân khi có nhu cầu xuất khẩu lao động nên tìm đến các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm và các cơ sở được nhà nước cấp phép để được xuất cảnh theo đúng nguyện vọng. Tránh trường hợp xuất cảnh không đúng nguyện vọng và dẫn đến tiền mất tật mang".

Cơ quan điều tra đã và đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn