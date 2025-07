Giả cán bộ tuyển dụng lừa mua bán người sang Lào, Myanma

Các đối tượng bị bắt giữ là Tòng Đức Ngọc (SN 2003), trú xã Mường Nhà, Nông Văn Sự (SN 1995), trú xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên và Phan Hoàng Tuấn Anh (SN 2001), trú tại xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

3 đối tượng Tòng Đức Ngọc, Phan Hoàng Tuấn Anh và Nông Văn Sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện trong khoảng thời gian từ cuối năm 2023 đến tháng 6/2025, đối tượng Tòng Đức Ngọc móc nối với Nông Văn Sự và Phan Hoàng Tuấn Anh dụ dỗ và đưa 9 người dân tại địa bàn các xã Na Tông, Mường Nhà, Phu Luông, tỉnh Điện Biên sang Lào, Myanma.

Tuy nhiên, các nạn nhân không được làm việc như lời mời chào mà bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng, bị giữ giấy tờ, điện thoại, sinh hoạt trong không gian chật hẹp, có người trông coi và làm theo chỉ đạo của chúng cho đủ thời gian hoặc phải nộp tiền chuộc với số tiền hàng chục triệu đồng mới được về nhà.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội của các đối tượng. Ngày 28/6, 3 đối tượng bị triệu tập lên Công an tỉnh Điện Biên để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng luôn quanh co chối tội. Nhưng trước các bằng chứng không thể chối cãi, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tòng Văn Ngọc dùng thủ đoạn đánh bóng mình là làm việc tại nước ngoài, là cán bộ tuyển dụng của các công ty, đưa mọi người sang Lào, Myanma làm việc nhẹ, lương cao, sale bán hàng, bán hàng online mỗi tháng được trả lương 25 triệu VNĐ và không mất chi phí giấy tờ, thủ tục, đi lại.

Nông Văn Sự, Phan Hoàng Tuấn Anh lo thủ tục giấy tờ, đón các nạn nhân sang bên kia biên giới. Khi đưa thành công các nạn nhân sang làm việc, các đối tượng được các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Lào trả 35 triệu VNĐ/nạn nhân; các công ty tại Myanmar trả 3,5 triệu VNĐ/nạn nhân cộng với lương tháng các đối tượng được hưởng. Đến nay, tổng số tiền mà Tòng Văn Ngọc đã nhận được là gần 200 triệu VNĐ.

Tác giả: Trường Long

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân