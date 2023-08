Cách tẩy kem chống nắng trên da và quần áo, lời khuyên của chuyên gia

Không thể phóng đại tầm quan trọng của kem chống nắng, đặc biệt là trong mùa hè khi tia nắng mặt trời mạnh nhất và mọi người có xu hướng dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời. Chúng ta không có vấn đề gì khi nhớ thoa kem chống nắng lên mặt và cơ thể trước một ngày ở bãi biển, nhưng chúng ta không nên bỏ qua việc chống nắng trước các hoạt động bên ngoài khác như chạy bộ ở công viên hoặc bữa nửa buổi ngoài trời. Chúng ta cũng nên thoa lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ - hoặc thường xuyên hơn nếu chúng ta tập thể dục và ra nhiều mồ hôi.

Thật không may, các lớp kem chống nắng có thể làm cho da của chúng ta nhờn và dễ nổi mụn. Thoa lại SPF cũng có thể để lại vết bẩn cứng đầu trên quần áo của chúng ta. Vâng, đây là những phiền toái hợp lệ, nhưng chúng không phải là lý do để bỏ kem chống nắng hoàn toàn, đặc biệt là khi so sánh các lựa chọn thay thế cho việc không dùng kem chống nắng còn tệ hơn nhiều. Những rủi ro này bao gồm cháy nắng gây đau đớn , nếp nhăn không thể phục hồi và tăng nguy cơ ung thư da.

Biết cách loại bỏ kem chống nắng khỏi da và quần áo sẽ giúp ích rất nhiều trong việc bảo vệ làn da và bảo quản những bộ trang phục yêu thích của bạn. Quan trọng nhất, bạn sẽ không bị ngăn cản (tái) thoa kem chống nắng vì mục đích ngăn ngừa mụn và vết sạm. Dưới đây là các bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo rằng bạn đã rửa sạch hoàn toàn kem chống nắng còn sót lại trên da và quần áo sau một ngày dài ở ngoài trời.

Làm thế nào để loại bỏ kem chống nắng từ làn da của bạn

Tại sao kem chống nắng khiến da chúng ta bị nhờn và dễ nổi mụn? Theo bác sĩ da liễu thẩm mỹ, Tiến sĩ Kenneth Mark có trụ sở tại New York, “Bản thân ánh nắng mặt trời làm cho các tế bào da của chúng ta sinh sản nhanh hơn nhưng chúng không bong ra nhanh hơn”, theo ông, điều này tạo ra “cơn bão hoàn hảo làm tắc nghẽn lỗ chân lông”.

Nói cách khác, các lớp kem chống nắng cộng với thời gian đáng kể dưới ánh nắng mặt trời tương đương với sự tích tụ của sản phẩm, bụi bẩn, dầu và da chết theo thời gian. Để loại bỏ hiệu quả kem chống nắng và các chất ô nhiễm ở cấp độ bề mặt khác khỏi khuôn mặt của bạn, bạn sẽ muốn làm sạch hai lần.

Bắt đầu bằng cách sử dụng sữa rửa mặt gốc dầu có công thức chứa chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa giúp loại bỏ kem chống nắng và các loại mỹ phẩm khác mà bạn có thể đã sử dụng suốt cả ngày. Tiếp tục với sữa rửa mặt gốc nước nhẹ nhàng sẽ làm sạch hoàn toàn làn da của bạn và loại bỏ bất kỳ chất cặn bã làm tắc lỗ chân lông nào còn sót lại từ bước trước. Lau khô mặt bằng khăn mềm, sau đó thoa toner và kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của bạn.

Đối với việc loại bỏ kem chống nắng khỏi phần còn lại của cơ thể, bạn vẫn nên chọn chất tẩy rửa gốc dầu như xà phòng castile hoặc xà phòng bơ hạt mỡ. Bạn cũng có thể sử dụng xơ mướp hoặc găng tay tẩy tế bào chết toàn thân để loại bỏ kem chống nắng và nhẹ nhàng tẩy tế bào chết trên da trong quá trình này. Rửa sạch, lau khô, sau đó thoa kem dưỡng thể yêu thích của bạn.

Làm thế nào để loại bỏ kem chống nắng từ quần áo của bạn

Nếu bạn thoa kem chống nắng trước khi thay đồ tắm hoặc trang phục trong ngày, một phần kem dưỡng da đó có thể thấm vào vải và cuối cùng bị ố. Ngay cả khi bạn cẩn thận thoa lại kem chống nắng, một chút kem chống nắng vẫn có thể dính vào quần áo của bạn. Vết kem chống nắng rất khó tẩy khỏi vải, nhưng bạn có thể cứu vãn trang phục mùa hè và đồ bơi yêu thích của mình.

Cố gắng loại bỏ kem chống nắng dư thừa khỏi quần áo của bạn càng sớm càng tốt. Cassandra Kuzneski, người sáng lập dòng đồ bơi bền vững Cassea Swim, nói rằng kem chống nắng và sữa dưỡng thể “dễ dàng thấm vào quần áo… chúng ngấm vào vải càng lâu thì càng làm hỏng màu quần áo.”

Khi về đến nhà, ngay lập tức thay trang phục khác và đem quần áo dính kem chống nắng đi giặt. Nó giúp xử lý bất kỳ vết kem chống nắng nào bằng chất tẩy vết bẩn được chế tạo đặc biệt để loại bỏ dầu mỡ trước khi giặt quần áo đúng cách. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng baking soda hoặc bột ngô để hấp thụ dầu thừa; rắc một trong hai lên vết bẩn kem chống nắng và để yên trong 15 đến 30 phút trước khi phủi sạch và giặt quần áo của bạn như bình thường.

Nếu vết kem chống nắng không suy suyển, có những lựa chọn khác để thử. Kuzneski khuyên bạn nên ngâm đồ bơi hoặc quần áo bị ố trong nước lạnh có pha 1/4 cốc giấm trắng trong 30 phút. Trong khi đó, một biện pháp phổ biến tại nhà để loại bỏ kem chống nắng khỏi quần áo trắng là nước cốt chanh. Xịt nước cốt chanh lên vùng bị ảnh hưởng, sau đó phơi quần áo ngoài trời nắng. Combo này hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên.

Tác giả: Diễm Quỳnh

Nguồn tin: vietnamdaily.trithuccuocsong.vn