Cách dưỡng da trắng 'phát sáng' của Han So Hee

Han So Hee có làn da trắng sáng, mịn màng.

Han So Hee là một trong những ngôi sao nữ ấn tượng của Hallyu, không chỉ vì khả năng diễn xuất đặc biệt mà còn vì vẻ đẹp nổi bật và thu hút của cô. Với vai diễn gần đây trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng, Gyeongseong Creature, cô một lần nữa khiến khản giả phải bàn luận về mình.

Một trong những điểm nổi bật nhất về ngoại hình của Han So Hee là nước da được mô tả "trắng đến phát sáng". Để duy trì làn da hoàn hảo của mình, nữ diễn viên Hàn Quốc có quy trình chăm sóc da đặc biệt. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ các bí quyết để giữ gìn làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Phương pháp làm sạch

Thiết lập thói quen làm sạch hiệu quả là nền tảng của chế độ chăm sóc da thành công, đóng vai trò then chốt trong việc đạt được và duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ trung và rạng rỡ. Vì phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại từ môi trường trong suốt cả ngày dài quay phim, Han So Hee khá lo lắng nguy cơ lỗ chân lông bị tắc nghẽn và các vấn đề tiềm ẩn về da, góp phần gây lão hóa sớm.

Han So Hee rất chú trọng việc chăm sóc da hàng ngày.

Nhận ra tầm quan trọng của việc làm sạch kỹ lưỡng, nữ diễn viên rất ưu tiên bước này trong quy trình chăm sóc da của mình. Cô nói làm sạch kỹ càng là cách hiệu quả nhất để chống lại các tạp chất tích tụ do các yếu tố bên ngoài gây ra. Làm sạch tốt cũng đảm bảo làn da của cô đủ thông thoáng để có thể hấp thụ các dưỡng chất ở những bước chăm sóc tiếp theo.

Sử dụng serum làm sáng da

Trong chế độ chăm sóc da hàng ngày của mình, Han So Hee kết hợp một loại serum huyết thanh làm sáng da để đảm bảo làn da của cô luôn rạng rỡ và hoàn hảo. Bước thiết yếu này giúp nữ diễn viên thu nhỏ lỗ chân lông và kiểm soát lượng dầu thừa, đặc biệt có lợi cho những người có làn da dầu hoặc dễ bị mụn.

Serum không chỉ góp phần duy trì làn da mịn màng, đủ ẩm, mà còn tăng cường độ sáng và sức sống tổng thể cho làn da của cô.

Sử dụng kem dưỡng ẩm

Han So Hee chọn kem giúp duy trì độ ẩm và cung cấp dưỡng chất tối ưu. Loại kem dưỡng ẩm đặc biệt này không chỉ tăng cường độ ẩm cho da mà còn đóng vai trò trong việc tạo nên kết cấu mịn màng và mượt mà cho bề mặt.

Ngoài các sản phẩm chăm sóc da, Han So Hee cũng ưu tiên giấc ngủ chất lượng.

Luôn dùng toner

Han So Hee luôn kết hợp toner vào quy trình chăm sóc da của mình. Bước thiết yếu này sẽ giúp duy trì bề mặt da cân bằng và được chuẩn bị tốt. Sử dụng toner thường xuyên giúp loại bỏ tạp chất còn sót lại, cân bằng độ pH của da và giúp các sản phẩm chăm sóc da tiếp theo dễ thẩm thấu hơn.

Ngủ đủ giấc

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018 với Arirang, Han So Hee đã tiết lộ một khía cạnh quan trọng mà cô ưu tiên để duy trì làn da hoàn hảo. Theo ngôi sao của World of the Married, bí quyết chăm sóc da của cô xoay quanh việc đảm bảo ngủ đủ giấc. Nhấn mạnh mối liên hệ giữa giấc ngủ và sức khỏe làn da, cô nói: "Giấc ngủ liên quan đến làn da của một người, vì vậy tôi cố gắng ngủ ít nhất 4 giờ/ngày".

Trong khi thời gian ngủ được các chuyên gia khuyến nghị thường là 8 giờ/ngày để cơ thể phục hồi tối ưu, Han So Hee cho biết cô bù đắp bằng cách ngủ thêm buổi trưa hoặc tranh thủ chợp mắt giữa các cảnh quay, trong thời gian rảnh rỗi.

Tác giả: Lê Vy

Ảnh: Instagram

Nguồn tin: znews.vn