Chuẩn Diamond sắp lần đầu “gõ cửa” Quảng Ninh, căn hộ cao cấp bước sang chuẩn mực mới

Sau Hà Nội và TP.HCM, chuẩn Diamond lần đầu đến Quảng Ninh

Sau gần một thập kỷ hiện diện tại Vinhomes Metropolis (Hà Nội) và Vinhomes Golden River (TP.HCM), chuẩn Diamond lần đầu được Vinhomes đưa đến Quảng Ninh thông qua 4 tòa căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Động thái này phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường. Giá trị của một dự án không còn được đánh giá đơn thuần qua vị trí trung tâm hay quy mô tiện ích, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng hoàn thiện, khả năng vận hành và trải nghiệm sử dụng trong suốt vòng đời của căn hộ.

Theo ông Hoàng Tuấn Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vision Realty, ở phân khúc cao cấp, người mua quan tâm đến chất lượng hoàn thiện, tiêu chuẩn bàn giao và khả năng vận hành của căn hộ, bởi đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến trải nghiệm sống cũng như khả năng giữ giá của tài sản.

Tiêu chuẩn Diamond hướng đến nâng chuẩn dòng căn hộ cao cấp tại Quảng Ninh.

Khác với việc chỉ nâng cấp một vài hạng mục riêng lẻ, Diamond được phát triển theo một hệ tiêu chuẩn hoàn thiện xuyên suốt, từ không gian chung đến từng chi tiết bên trong căn hộ.

Sảnh thông tầng mang phong cách khách sạn 5 sao tạo dấu ấn ngay từ trải nghiệm đầu tiên. Bên cạnh đó, mặt dựng công trình sử dụng kính Low-E có khả năng cản 70-85% bức xạ nhiệt và hơn 95% tia UV, vừa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, vừa góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả vận hành tòa nhà.

Bên trong căn hộ, hệ thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế như Bosch, Duravit, Hansgrohe (hoặc tương đương) được lựa chọn nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng. Các thương hiệu này hiện diện trong nhiều dự án và khách sạn hạng sang trên thế giới, trong đó có những công trình biểu tượng như tòa tháp One Thousand Museum (Mỹ) hay tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa (UAE).

Đáng chú ý, công nghệ EcoSmart của Hansgrohe giúp giảm tới khoảng 60% lượng nước tiêu thụ so với các dòng sen vòi thông thường, góp phần tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

“Một căn hộ có thể được đầu tư nhiều tiện ích, nhưng giá trị chỉ được khẳng định khi chất lượng đủ tốt để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong thời gian dài. Tiêu chuẩn bàn giao là yếu tố tạo nên sự khác biệt và khả năng giữ giá của các dự án cao cấp”, ông Tài nhấn mạnh.

“Bộ tứ kim cương” làm nên giá trị của căn hộ chuẩn Diamond

Bên cạnh chuẩn bàn giao Diamond, giá trị cũng như tiềm năng tăng trưởng của 4 tòa căn hộ còn được bảo chứng bởi 3 yếu tố: kết nối, tầm view và quyền sở hữu.

Khác với nhiều dự án căn hộ phát triển đơn lẻ, 4 tòa căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch theo mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), kết nối trực tiếp với ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 23 phút.

Hạ tầng TOD góp phần gia tăng khả năng kết nối và giá trị khai thác của bất động sản

Trong bối cảnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt 3,6-3,8 triệu dân vào năm 2050, mô hình TOD được kỳ vọng tạo lực hút cư dân, việc làm và các hoạt động thương mại, tạo nền tảng cho một nhịp sống đô thị sôi động.

Lợi thế kết nối này còn được cộng hưởng bởi hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế của siêu đô thị hơn 6.200ha với công viên chủ đề VinWonders rộng 81 ha Top đầu thế giới, Làng Đại học 200ha quy tụ 7 trường khoa học - công nghệ, quần thể 12 sân golf diện tích 950ha, cùng chuỗi tiện ích thương mại, dịch vụ và giải trí đồng bộ.

Nếu mạng lưới kết nối tạo nên sức sống, thì địa thế và tầm nhìn là thước đo khẳng định đẳng cấp khác biệt. Bốn tòa căn hộ sở hữu thế đất "tựa sơn hướng vịnh", thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh Vịnh Hạ Long cùng ba cụm sân golf đẳng cấp.

"Ở phân khúc cao cấp, tầm nhìn không chỉ là yếu tố tạo cảm xúc mà còn là giá trị khó thay thế. Dự án được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu sẽ có lợi thế duy trì giá trị cảnh quan và sức hút lâu dài so với những khu vực phát triển manh mún”, bà Hoàng Thị Uyên, Giám đốc Phát triển đối tác Công ty CP Bất động sản Tica Land, nhận định.

Tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long và cụm 3 sân golf tạo nên giá trị khác biệt của 4 tòa chung cư sắp ra mắt

Trong bối cảnh phần lớn dự án căn hộ tại Hạ Long được phát triển trên đất thương mại, dịch vụ với thời hạn sở hữu 50-70 năm, Vinhomes Global Gate Hạ Long tạo khác biệt khi các tòa căn hộ được xây dựng trên đất ở đô thị và có pháp lý sở hữu lâu dài.

Hội tụ “bộ tứ kim cương” gồm chuẩn bàn giao Diamond, kết nối TOD, tầm nhìn hướng vịnh và quyền sở hữu lâu dài, dòng căn hộ Diamond được kỳ vọng vừa nâng chuẩn trải nghiệm sống, vừa gia tăng giá trị tích sản. Khi Vinhomes Global Gate Hạ Long bước vào giai đoạn tăng tốc cùng hàng loạt động lực hạ tầng, du lịch, cơ hội sở hữu dòng sản phẩm này được đánh giá đang ở giai đoạn thuận lợi nhất.

Sự kiện ra mắt 4 tòa chung cư đầu tiên tại Vinhomes Global Gate Hạ Long Vào 14h30 ngày 18/7 tại VinPalace (Vinhomes Ocean Park 2), Vinhomes sẽ tổ chức chương trình tri ân các đối tác đồng hành cùng dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, đồng thời chính thức ra mắt 4 tòa chung cư đầu tiên tại siêu đô thị. Chủ đầu tư sẽ công bố 20 đại lý phân phối và lần đầu hé lộ thông tin về các tòa cao tầng tiêu chuẩn Diamond nằm ngay cạnh ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tiên phong mô hình TOD tại đất mỏ.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn