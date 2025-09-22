Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị Công an mời lên làm việc liên quan đến MV gây xôn xao dư luận

Được biết, MV và phim ngắn mang tên “Anh em trước sau như một” do nhóm "Ngũ hổ tướng" (gồm 5 thành viên: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng) đăng tải trên nền tảng mạng xã hội gây xôn xao dư luận do nhiều hình ảnh trong MV và phim ngắn kể trên khiến cư dân mạng đặt nghi vấn có phải nhóm "Ngũ hổ tướng" quảng cáo cho web cá độ.

Trước đó, nhóm "Ngũ hổ tướng" này ra mắt khán giả bằng MV và phim ngắn "Anh em trước sau như một", trong đó MV ra mắt ngày 18/9 còn phim ngắn 45 phút ra mắt ngày 21/9. Vừa ra mắt, sản phẩm của nhóm "Ngũ hổ tướng" đã gây tranh cãi dữ dội.

Nhóm nghệ sĩ tại buổi giới thiệu MV.

Cụ thể, trong sản phẩm xuất hiện nhiều hình ảnh quảng cáo nhạy cảm. Ở giây thứ 58, khán giả phát hiện hình ảnh một ly nước in logo của một trang web cá độ. Điều đáng nói, chiếc ly này xuất hiện ở vị trí chính diện, nằm giữa khung hình, khiến nhiều người cho rằng đây là một hình thức quảng bá trá hình. Ngoài ra, logo trên áo, bao bì sử dụng trong MV cũng có biểu tượng của trang web. Thậm chí còn có phân cảnh lướt giao diện trang web này.

Loạt hình ảnh trên lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay sản phẩm, thậm chí đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, ngay trong đêm 21/9, Ưng Hoàng Phúc đã xóa MV gây tranh cãi. Khoảng vài tiếng sau, nam ca sĩ đăng tải phiên bản MV mới, không còn logo của trang web cá cược.

Tương tự, các thành viên còn lại trong nhóm Ngũ hổ tướng cũng nhanh chóng thay đổi phiên bản MV trên kênh YouTube của mình. Theo đó, Khánh Phương cũng âm thầm gỡ MV gây tranh cãi đăng từ 3 ngày trước mà không có lời giải thích. Hiện trên YouTube của nam ca sĩ chỉ còn video teaser, teaser phim ngắn và phim ngắn kể trên. MV vướng hình ảnh nhạy cảm hoàn toàn biến mất. Sau đó, Khánh Phương cập nhật lại MV mới, đã cắt bỏ những hình ảnh gây tranh cãi. Đây được coi là động thái âm thầm "xoá dấu vết" của Khánh Phương.

Những hình ảnh trong MV "Anh em trước sau như một" vướng nghi vấn quảng cáo web cá độ trá hình.



Chia sẻ trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cho biết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó". Tương tự, đại diện ca sĩ Lâm Chấn Huy cũng phủ nhận: "Đây chắc là sự nhầm lẫn hoặc đạo cụ gì đó của đoàn làm phim. Chứ chúng tôi cũng không biết về trang web này".

Chia sẻ của Ưng Hoàng Phúc trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, nhiều người nhận định đây không chỉ là một sự cố kỹ thuật hay "sơ suất", mà đặt nghi vấn về việc nhóm có thực sự vô tình để logo trang web cá cược xuất hiện trong MV hay không.

Sau phát ngôn của Ưng Hoàng Phúc, không ít khán giả bày tỏ rõ sự không hài lòng và cảm thấy khó hiểu khi ca sĩ này phủ nhận quảng cáo web cá độ nhưng không đề cập trách nhiệm về sản phẩm chung khi vướng ồn ào.

Nhiều năm qua, tình trạng nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng bá cho web cờ bạc, cá độ từng được báo chí phản ánh nhiều lần.

Hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân