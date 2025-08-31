Cả nước rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Tại Thủ đô Hà Nội, những con đường trung tâm mang dấu ấn lịch sử như Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Tràng Tiền… cùng các ngõ nhỏ thân quen đều khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, băng-rôn và khẩu hiệu mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong dịp đại lễ 2/9 năm nay.

Đáng chú ý, vào sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong những ngày qua, các tuyến phố đi qua của lực lượng diễu binh, diễu hành đã thu hút đông đảo người dân, tay cầm cờ Tổ quốc, háo hức xếp hai bên đường để hòa mình vào không khí rộn ràng, tưng bừng của ngày hội lớn.

Người dân đứng chật cứng hai bên đường để xem lễ duyệt binh.

Bên cạnh Lễ diễu binh, Hà Nội còn sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật, triển lãm và trình diễn ánh sáng kéo dài từ 22/8 đến 5/9. Nổi bật có concert “Việt Nam trong tôi” (26/8), chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” (31/8), chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” (1/9), cùng chuỗi biểu diễn nghệ thuật “80 năm – Tự hào Việt Nam” (30/8–2/9).

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày đại lễ của dân tộc là triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh). Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm qua trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, công nghệ, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục và y tế. Đến nay, triển lãm cũng đã thu hút hàng vạn người dân đến thăm quan.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia

Hà Nội cũng sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao diễn ra lúc 21h – 21h15 ngày 2/9 tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, từ ngày 1 - 3/9, nhiều bảo tàng và trung tâm văn hóa như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại và Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam mở cửa miễn phí, tạo cơ hội cho người dân thưởng thức trọn vẹn không khí lễ hội.

Không khí trước thềm đại lễ tại TP.HCM cũng không kém phần náo nhiệt. Các ga metro như Bến Thành, Ba Son cùng nhiều tuyến đường trọng điểm được trang trí rực rỡ cờ Tổ quốc, hòa nhịp chung với toàn quốc. Nhiều địa phương, như xã Thái Mỹ và xã Bình Mỹ (TP.HCM), đã tổ chức lễ khánh thành và ra mắt các tuyến đường cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn riêng biệt.

TP.HCM ngập tràn sắc đỏ (Ảnh: Dân Trí).

TP.HCM còn tổ chức chuỗi hoạt động phong phú gồm triển lãm ảnh, trưng bày tư liệu lịch sử tại Bảo tàng TP.HCM và các chương trình giao lưu văn hóa với hơn 50 kiều bào đến từ nhiều quốc gia. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại Nhà hát Thành phố, Nhà hát Hòa Bình và các phường, xã với các tiết mục ca múa nhạc, hợp xướng, nhạc kịch, tái hiện không khí hào sảng của ngày Tổng khởi nghĩa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đêm 2/9, TP.HCM cũng sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại nhiều điểm.

Các tỉnh thành khác trên cả nước cũng rộn ràng đón ngày lễ lớn của dân tộc. Những tuyến đường trung tâm từ thành phố đến thị trấn, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều khoác lên mình sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cùng những băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tinh thần yêu nước.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa mừng Tết Độc lập (Ảnh: TTXVN và Tuổi Trẻ).

Hàng quán, khu du lịch, công viên và các điểm tham quan đều được trang trí bắt mắt, nhiều nơi còn tạo các không gian “check-in” thu hút du khách và người dân hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc. Cờ hoa, ánh sáng trang trí, màn hình LED, biểu ngữ,… tạo nên một bức tranh lễ hội thống nhất và rực rỡ trên mọi miền đất nước. Nhiều tỉnh thành cũng tổ chức loạt chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Đà Nẵng tổ chức buổi Hòa nhạc Da Nang Concert: “Đà Nẵng – Kết nối tương lai” (2/9) tại Bảo tàng Đà Nẵng cùng với các sự kiện văn hóa – nghệ thuật khác như Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà (31/8–1/9), triển lãm mỹ thuật “Mỹ thuật trẻ – Đà Nẵng 2025” (26/8–25/9), cùng các chương trình Áo dài Show, Charming Show…

Không khí đón mừng ngày đại lễ tại Quảng Ninh (Ảnh: Quảng Ninh Media Group).

Quảng Ninh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh – Hành trình 80 năm Rạng rỡ cùng đất nước” và pháo hoa tầm thấp mở đầu chuỗi 20 hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 2/9. Hải Phòng cũng náo nức với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, triển lãm phim và ảnh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, cùng Liên hoan âm nhạc truyền thống và nhã nhạc cung đình tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ các vua Triều Mạc.

Người dân Hải Phòng lưu lại những hình ảnh ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của đất nước (Ảnh: TTTĐ).

Tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 2/9 tại quảng trường Lam Sơn, Phường Hạc Thành. Ninh Bình cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao sau chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Trong khi đó, Phú Thọ tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử, tri ân người có công và đưa vào sử dụng loạt công trình văn hóa, thể thao, giáo dục trọng điểm trong dịp lễ 2/9.

Tác giả: Minh Nhật

Nguồn tin: vietnamfinance.vn