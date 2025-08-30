Từ hôm nay tặng mỗi người dân 100.000 đồng nhân 80 năm Quốc khánh

Việc tặng quà 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được thực hiện từ hôm nay đến trước 2-9 - Ảnh: HỒNG QUANG

Tặng quà cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam có số định danh cá nhân

Trong thông cáo phát đi ngày 30-8, Bộ Tài chính cho biết ngày 29-8, Chính phủ đã có nghị quyết số 263 về việc tặng quà cho công dân nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trên cơ sở của nghị quyết này, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn quy trình, thủ tục, hình thức để công dân nhận quà tặng.

Về đối tượng nhận tặng quà, theo Bộ Tài chính, công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30-8-2025.

Mức quà tặng là 100.000 đồng (tiền mặt)/người.

Chủ hộ sẽ nhận thay các thành viên qua VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt tại điểm chi trả ở xã, phường

Về hình thức tặng quà, Bộ Tài chính thông tin tặng theo hộ gia đình. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) sẽ thay mặt nhận và chuyển lại cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, phần quà sẽ được trao trực tiếp cho từng công dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức. Một là chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử - VNeID.

Hai là công dân nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

UBND cấp xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân.

Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND cấp xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhận thay thì người nhận cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Thời gian nhận quà bắt đầu trao từ 30-8 và xong trước ngày 2-9. Trường hợp vì lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

Thông tin thêm về nguồn kinh phí tặng quà, Bộ Tài chính cho biết được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung ương năm 2025. Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện tặng quà cho công dân theo quy định.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ