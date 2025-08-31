Một xã hoàn thành phát tiền quà Quốc khánh 2-9, người dân cười tươi như được mùa

Người dân xã Ba Lòng phấn khởi nhận quà Quốc khánh - Ảnh: QUANG HÀ

Tối 30-8, ông Nguyễn Hữu Ninh - chủ tịch UBND xã Ba Lòng - cho biết xã đã hoàn thành việc phát quà cho toàn bộ 5.184 nhân khẩu lúc 18h30 cùng ngày.

"Trời mưa, cầu tràn bị chia cắt, chúng tôi phải chọn đường vòng khác để kịp trao quà trước khi có nguy cơ bị cô lập.

Xã lập các tổ công tác đến từng thôn, phát cho đại diện hộ gia đình. Một số trường hợp trẻ nhỏ mới sinh chưa kịp cập nhật đã được bổ sung ngay trên hệ thống và được nhận quà ngay", ông Ninh nói.

Thống kê tại 8 thôn của xã Ba Lòng, tổng kinh phí chi trả là 518,4 triệu đồng. Người dân thống nhất nhận tiền mặt trực tiếp.

Bà Nguyễn Thị Thu, trú thôn Na Nẫm, cười tươi phấn khởi khi được nhận phần quà ý nghĩa từ ngân sách nhà nước trong dịp lễ trọng đại của đất nước: "Lần đầu nhận được quà Quốc khánh nên gia đình rất vui".

Nhiều người dân cười tươi như được mùa khi lần đầu nhận quà Quốc khánh - Ảnh: QUANG HÀ

Ông Nguyễn Hoài Nam - chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị - cho hay tỉnh vừa trích 184,7 tỉ đồng để cấp cho các xã, phường, đặc khu với hơn 1,84 triệu người dân trên địa bàn, đảm bảo mọi người dân đều nhận được phần quà nhân dịp lễ lớn.

Trong hôm nay, nhiều xã đã hoàn tất các thủ tục, thông báo người dân đến nhận quà Quốc khánh. Các xã đều đã có kế hoạch phát quà vào ngày 31-8.

Tại xã Vĩnh Linh, ông Nguyễn Thiên Tùng - chủ tịch UBND xã - cho hay đội ngũ cán bộ xã và các thôn đang làm việc hết công suất để chi trả đúng thời hạn cho người dân.

Xã có 34 thôn và hiện đội ngũ cán bộ cốt cán của thôn đã chuẩn bị các công việc cần thiết để chi trả tiền. Dự kiến việc chi trả trực tiếp sẽ diễn ra ngày 31-8 tại thôn.

Việc chi trả quà dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong toàn dân.

