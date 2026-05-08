Cá chết hàng loạt, xã khuyến cáo người dân không vớt về ăn

Người dân xã Quỳnh Văn, Nghệ An vớt được nhiều loài cá chết hoặc lờ đờ trên sông Nông Giang - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 8-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Trường - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, Nghệ An - cho hay xã đã phát thông báo trên hệ thống truyền thanh tới các thôn, xóm, khuyến cáo bà con không sử dụng cá chết trên kênh thủy lợi khi chưa rõ nguyên nhân.

Hai ngày qua, người dân xã Quỳnh Văn đi qua sông Nông Giang (kênh N13) bất ngờ thấy cá xuất hiện nhiều bất thường so với mọi ngày. Do mực nước khá thấp, người dân dễ dàng quan sát cá bơi lờ đờ dưới nước.

Có nhiều con cá nặng 2-3kg bơi chậm nên người dân mang chài, lưới ra kéo. Sau khi đánh bắt, nhiều người mang cá về dùng hoặc chia cho người thân, hàng xóm.

Một số người lo ngại hiện tượng cá nổi và chết bất thường có thể liên quan đến sự thay đổi môi trường nước.

"Khi thấy cá nổi nhiều, người dân mang chài, lưới ra kéo bắt cá. Có gia đình bắt được mấy tạ cá chỉ sau vài giờ kéo lưới. Cá nổi dày đặc trên mặt sông, cá nặng 1-3kg cũng xuất hiện rất nhiều", ông Trần Dũng, ngụ xã Quỳnh Văn, cho biết.

Theo ông Dũng, đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận hiện tượng cá nổi nhiều bất thường như vậy trên sông Nông Giang.

Sông Nông Giang bắt nguồn từ khu vực huyện Đô Lương (cũ). Tuyến sông này chủ yếu lấy nước từ sông Lam qua hệ thống bara Đô Lương, chảy vào sông Đào để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương ở các huyện Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu (cũ).

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho hay trước việc cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trên kênh thủy lợi qua xã, địa phương đã cảnh báo và đề nghị người dân trong 3-5 ngày tới (trước ngày 12-5) không bắt cá, vớt cá để ăn hay chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Các hộ chăn nuôi thủy hải sản không lấy nước vào ao để đảm bảo an toàn.

Xã Quỳnh Văn cũng kiến nghị Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu nhanh chóng có biện pháp xử lý, khắc phục môi trường.

Người dân mang cả lưới ra kéo cá trên sông Nông Giang ngày 7-5 - Ảnh: TÂM PHẠM

Trang thông tin của xã Hùng Châu (gồm các xã Diễn Lâm, Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Trường, huyện Diễn Châu cũ) cũng phát đi khuyến cáo người dân không sử dụng, chế biến cá cho người, gia súc, gia cầm trước tình trạng các loài cá, tôm chết hàng loạt ở sông Đào.

Trước đó, ngày 6-5, Công ty cổ phần Cấp nước Yên Thành, Nghệ An đã tạm dừng lấy nguồn nước thô từ sông Lam dẫn về sông Đào cho đến khi nguồn nước ở kênh này đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Tạm thời công ty sử dụng nguồn nước thô dự trữ tại hồ chứa nội bộ để xử lý và cung cấp nước sạch, đảm bảo lưu lượng và chất lượng cho khách hàng.

Hiện Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An đang lấy mẫu, phân tích và đánh giá chất lượng nước mặt sông Lam.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 4-5, tại 19 lồng nuôi cá của 13 hộ dân ở xã Anh Sơn, Nghệ An xảy ra tình trạng cá chết; ước tính thiệt hại hơn 8,6 tấn. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột. Ngoài cá nuôi lồng bè chết, người dân xã Anh Sơn còn vớt được nhiều loại tôm, cá tự nhiên bị ngộp, dạt vào bờ. Sau đó, người dân ở các xã vùng hạ du như Anh Sơn Đông, Bạch Ngọc, Đô Lương, Yên Thành… cũng thấy cá trên sông, kênh thủy lợi chết. Bước đầu, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Nghệ An nhận định cá chết hàng loạt trên sông Lam có thể do biến động môi trường nước làm suy giảm chất lượng nước đột ngột, không phải dịch bệnh thông thường.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ